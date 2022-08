Decision to leave [CRITIQUE] – L’amour et la violence

1 Le retour de Park Chan-wook

De retour aprèsThe Handmaiden, Park Chan-wook est un des grands maîtres du cinéma sud-coréen. On le connaît surtout pour sa fameuse trilogie de la vengeance:Sympathy for Mr Vengeance,Old Boy etLady Vengeanceont popularisé auprès du grand public son style particulier, qui mêle thriller, violence et humour noir, le tout avec une mise en scène nerveuse et enlevée. Ce nouvel opus ne fait pas exception, les dialogues fusant aussi vite que les coups de poing lors des scènes de baston. Au dernier Festival de Cannes, il a remporté le prix du meilleur réalisateur.

2 Mélange des genres

Rapidement, les soupçons du détective Hae-jun se portent sur Seo-rae, la veuve de la victime, qu’il décide alors de surveiller. Cet espionnage rapproché se transforme en fascination amoureuse pour cette jeune femme troublante. Et juste quand on la pense innocente, des événements viennent raviver les soupçons… coïncidences ou confirmation? Habile, le scénario navigue entre enquête policière et romance, et maintient la tension tout du long.

3 Lui et elle

Peu connus dans nos contrées, les protagonistes sont pourtant des comédiens chevronnés: le détective, Park Hae-il, est un acteur sud-coréen vu dansMemories of Murder etThe Hostde Bong Joon-ho (le réalisateur deParasite). La veuve est incarnée par Tang Wei, actrice Chinoise dont la performance dansLust, Cautionde Ang Lee lui a valu d’être bannie par les autorités de son pays. Un duo de comédiens au sommet.

Thriller/Romance de Park Chan-wook. Avec Park Hae-il et Tang Wei. Durée: 2h18.