Mais sa carrière ne s’est pas seulement résumée à ce film puisqu’elle compte à son actif, une quarantaine d’albums country et pop rock – dont Physical, énorme succès en 1981 – et des centaines de concerts donnés à travers la planète.

De "Physical" à "I Honestly Love You", la chanteuse a inscrit bon nombre de tubes dans l’histoire de la musique anglo-saxonne. Retour sur une carrière exceptionnelle en musique, avec 10 titres qui ont fait le succès de la chanteuse.

1. Long Live Love

En 1974, l’actrice australienne, fait le voyage jusqu’au Royaume-Uni qu’elle représente lors du concours européen de la chanson. Dans une longue robe turquoise, elle interprète "Long live love" en direct à la télévision. Mais la même année, la chanson "Waterloo", entonnée par la tornade nommée ABBA, balaie tout sur son passage.

2. Sam

Sortie en janvier 1977 en tant que troisième et dernier single du huitième album studio de Newton-John, Don’t Stop Believin, le titre "Sam" a atteint aux États-Unis le numéro un du classement Easy Listening et le numéro vingt du Hot 100.

3. You’re the one that I want

Comment évoquer la carrière d’Olivia Newton-John sans parler de ce tube? Sorti en 1978 et écrit par John Farrar pour la bande originale du film "Grease", "You’re the one that I want" est une plongée au cœur des années 50, et d’une histoire d’amour entre Sandy et Danny (John Travolta), inoubliable duo de cinéma.

4. Hopelessly devoted to you

Magnifique ballade dans le film "Grease", "Hopelessly Devoted to You". Lors d’une soirée pyjama avec les Pink Ladies, Sandy sort dans sa chemise de nuit blanche vierge et chante la ballade en question, "Hopelessly Devoted to You". Une chanson qui parle de l’affection éternelle de Sandy pour Danny.

5. Summer nights

Autre titre de la bande originale de "Grease", "Summer nights" est devenu un énorme succès aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours de l’été 1978. La genèse de la chanson découle d’une histoire d’amour estivale entre Danny et Sandy, qui s’est terminée lorsque Sandy a révélé qu’elle retournait en Australie avec sa famille.

En 2010, Billboard l’a classé au 9e rang de sa liste des "Meilleures chansons d’été de tous les temps".

6. A little more love

"A Little More Love", sortie en octobre 1978, est le premier extrait de son dixième album studio, Totally Hot. Il s’est classé dans le Top 10 mondial, atteignant la quatrième place au Royaume-Uni et la troisième aux États-Unis. Aux États-Unis, le magazine Billboard a classé "A Little More Love" comme la 17e chanson la plus populaire de 1979.

7. Xanadu

Deux ans après "Grease", Olivia Newton-John joue dans la comédie musicale "Xanadu". Elle y campe le rôle de Kira, une femme mystérieuse qui devient amoureuse de Sonny Malone. Loin du succès critique ou commercial qu’a pu engendrer "Grease", de nos jours Xanadu reste un classique.

8. Magic

Aussi présente dans la bande originale de "Xanadu", le titre "Magic" sera un succès de l’année 1980, d’ailleurs classé par Billboard comme le troisième single le plus populaire de l’année, derrière "Call Me" de Blondie et "Another Brick in the Wall, Part II" de Pink Floyd.

9. Physical

Le hit emblématique des salles de gym à l’aube des eighties. Sorti en 1981, la musique "Physical" de l’album éponyme, métamorphose Olivia Newton-John. En legging rose, body blanc et chemisette bleue, elle se déhanche au milieu d’une salle de gym. La chanson et son clip controversés, avaient été interdits ou édités par plusieurs stations de radio et chaînes de télévision (telles que MTV) pour leurs références sexuelles.

La chanson a été certifiée disque de platine et a atteint la prmière place du Billboard Hot 100, devenant le plus gros succès de Newton-John aux États-Unis.

10. Window In The Wall

Son dernier single, sorti en 2021, "Window in the Wall" est un duo avec sa fille Chloe Lattanzi. Le clip de la chanson a culminé à la première place du classement des clips de musique pop iTunes la semaine de sa sortie.