Beau moment au concert de Coldplay à Bruxelles, Chris Martin partage une chanson avec une fan sur scène (vidéo)

Ce lundi soir, Coldplay donnait son troisième concert au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Le concert approchait de sa fin quand Chris Martin et ses musiciens se sont rendus sur une petite scène au milieu du public. C’est là qu’ils ont aperçu une jeune fan brandissant une pancarte « Can I play Green eyes with you? » (« Puis-je jouer Green eyes avec vous? »).