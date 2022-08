Surprise: MasterChef sur AB3 une heure avant France 2!

Sincèrement, on avait pensé que la RTBF allait mettre la main sur le concours pour les cuisiniers amateurs, alors qu’elle cherche désespérément depuis de nombreuses années à diffuser un concours culinaire fédérateur. En plus, comme nous l’annoncions la semaine dernière, deux candidats belges figurent au casting de cette nouvelle saison de MasterChef: Morgan, originaire de Baisy-Thy (Genappe) en Brabant wallon et Samira Sam, 36 ans, puéricultrice à Dilbeek, en Brabant flamand et déjà vue dans Objectif Top Chef en 2021 mais aussi dans My Tiny Restaurant sur Tipik. De quoi intéresser les téléspectateurs belges.