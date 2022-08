Ronquières 2022: un dimanche électrique qui se termine en douceur avec Snow Patrol

De quoi terminer la soirée en douceur après une journée marquée par une série de prestations énergiques, depuis les rythmes métissés des Bruxellois de Fugu Mango au rock festif de Ykons. Mais de cette journée de dimanche, on retiendra surtout la prestation habitée de Mustii, toujours aussi surprenant sur scène, et le retour magistral des Anversois de dEUS, qui justifiait – avec Goose – la présence de nombreux festivaliers flamands.

Chemise blanche et jean impeccables, Tom Barman et ses acolytes ont livré une prestation cinq étoiles, commencée en français avec Quatre mains (qui figure sur l’album Following Sea sorti en 2012). Le reste du set est à l’avenant, avec Fell Off the Floor, Man, Instant Strant ou encore The Architect, tube de 2008. Bonne nouvelle pour les fans des Anversois: un nouveau single est annoncé pour septembre et un nouvel album devrait sortir en début d’année prochaine (janvier ou février).