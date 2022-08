Le bilan de Ronquières 2022 : 10 bougies et un beau succès (vidéo)

©ÉdA Mathieu Golinvaux

1. La confirmation Révélé par l’émissionNouvelle Star en 2007, Julien Doré a régalé un public enthousiaste, prêt à s’extasier devant le moindre déhanché sexy. Engoncé dans son petit costume rose – "un costume de taille 12 ans", s’amuse-t-il – et bottillons Louboutin aux pieds, il en use (et en abuse parfois), bien conscient de l’effet qu’il va provoquer. Au niveau récital, rien que des tubes, comme lors de son spectacle à Forest National en mars dernier: Le lac, La fièvre, Kiss me forever, Coco Câline, Chou Wasabi… Et une belle surprise pour son 4epassage à Ronquières en dix ans de festival: un duo avec Eddy De Pretto surLarme Fatale.Un beau moment d’émotion avec le chanteur parisien qui venait de terminer son set quelques minutes plus tôt sur la scène Bâbord.

2. Le moment "émotion"Hoshi, la chanteuse de 25 ans, militante contre l’homophobie, a ses détracteurs. Elle leur adresse d’ailleurs un gros "f…" sur Amour censure. C’est sans doute elle qui remporte la palme de l’émotion sur scène quand elle évoque la maladie de Menière qui la prive de 50% de son audition et qui lui fait craindre un jour de ne plus pouvoir monter sur scène. Elle a donc écritFais-moi signe, morceau touchant qui amène son lot de larmes tant dans le public que sur son visage.

3. L’endroitPlutôt habitué de Werchter ou des Francos, c’était une première pour nous à Ronquières. Et on avoue avoir été séduit par le site, dispatché des deux côtés du célèbre plan incliné. Malgré la présence de 22000 festivaliers chaque jour, on ne se marche pas sur les pieds, grâce notamment à la vaste plaine qui se trouve sur la droite de la scène Tribord. Les déplacements entre les deux scènes sont fluides et les endroits pour manger ne manquent pas et sont assez diversifiés. Le festival est aussi "familles friendly". À pointer également le nouvel espace électro Bâbord Club qui a ravi les amateurs qui avaient envie de s’éclater sur des sets de DJ exclusivement belges. Une initiative qui devrait être reconduite l’an prochain.

4. Le coup de cœurProgrammé en fin d’après-midi sur la scène Tribord dimanche, Mustii a une nouvelle fois démontré que la scène, c’était son terrain de jeu favori. Devant ses parents présents dans l’espace VIP, le chanteur de 31 ans n’a pas ménagé ses efforts pour prendre la foule à bras-le-corps et ne plus la lâcher durant un show d’environ une heure. Il a présenté de nombreux titres de son deuxième album I t’s Happening Now sorti en janvier dernier, dont son fameuxSkylineen final. Entre-temps, on l’a vu sauter, se jeter par terre, chanter en direct avec le smartphone de spectateurs et, évidemment, se jeter dans la foule pour un traditionnel "stage diving". Énorme.

5. ParkingComme cela est déjà arrivé lors de concerts au stade Roi Baudouin, à Werchter ou lors du concert d’Hooverphonic à Villers-la-Ville, le festival de Ronquières a connu un gros couac de fluidité lors de la sortie des parkings vendredi soir. Plusieurs festivaliers ont poireauté deux heures dans leur voiture – jusqu’à trois heures du matin! – avant de pouvoir enfin se diriger vers leur domicile. Dès samedi matin, une réunion de crise a eu lieu afin de trouver des solutions. " Nous avions mis en place un nouveau plan de circulation suite au passage de certaines routes en Ravel, indique Gino Innocente, codirecteur du festival.Il y a eu quelques problèmes spécifiquement sur un parking, mais dès samedi, cela a été résolu et samedi soir, c’était très fluide. »

