À la télé ce lundi soir: le mystère de l’affaire Viguier

Jacques Viguier l’a-t-il tuée après une discussion qui a mal tourné? C’est la piste suivie par les enquêteurs, bien aiguillés il faut l’avouer par l’amant qui a réussi à s’immiscer dans l’enquête.

S’il n’y a aucune preuve tangible que Suzi Viguier ait été tuée au domicile conjugal, un élément accable Jacques Viguier: la disparition du matelas du divan clic-clac sur lequel a dormi Suzi la dernière nuit où on l’a vue vivante. Jacques Viguier l’a jeté dans une décharge quelques jours après que son épouse se soit volatilisée. Pour faire disparaître une preuve? Non, affirme-t-il. Simplement parce que cela lui rappelait trop de choses douloureuses… Bizarre.

Tout aussi bizarre est le comportement d’Olivier Durandet. Non seulement il a orienté l’enquête mais on découvrira lors du procès qu’il s’est rendu dans la maison du couple Viguier deux jours après la disparition de Suzi. Pour y faire quoi? Mystère…

Cette affaire mystérieuse a donc inspiré un film à Antoine Raimbault, dont c’est le premier long-métrage.

Film de procès

Une intime conviction est un film de procès. Donc ça disserte, ça riposte, ça cause. Et ça prend aussi quelques libertés avec la réalité des faits. Ici, Nora (Marina Foïs) cuistot, est convaincue de l’innocence de Viguier, et elle parvient à convaincre l’avocat Dupond-Moretti (Olivier Gourmet) de plaider sa cause. Le ténor accepte, à une seule condition: qu’elle l’aide dans la préparation du procès, en mettant ses grandes certitudes de côté.

Le réalisateur en profite pour nous fait entrer dans les rouages d’une justice biaisée par les intuitions, les rumeurs, les règlements de compte. Le récit de ce jugement tourne alors au thriller. On se perd dans le vertige des écoutes téléphoniques avec l’avocat. Pour finir accrochés aux lèvres d’Olivier Gourmet.

