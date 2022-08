Thomas Chatelle quitte la RTBF pour RTL Sport

RTL joue vraisemblablement les grands rôles. Après avoir nommé Vincenzo Ciuro à la tête de l’équipe RTL Sport, la chaîne privée a frappé un autre coup en attirant Thomas Chatelle. Le consultant quitte donc la RTBF et officiera sur les matchs de Ligue des nations et de Coupe de Belgique. Il restera, par contre, bel et bien actif chez Eleven et Proximus.