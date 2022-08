Journée de samedi à Ronquières 2022: Julien Doré en apothéose

Au niveau récital, rien que des tubes, comme lors de son spectacle à Forest National en mars dernier: Le lac, La fièvre, Kiss me forever, Coco Câline, Chou Wasabi… Les titres s’enchaînent dans un show bien rodé, où ses animaux fétiches (un panda, les dinosaures vus dans le clip Nous ou encore ses chiens Simone et Jean-Marc) viennent parfois s’incruster sur l’écran en arrière-plan. Le chanteur partage également un moment plus intimiste seul au piano, avec une version dépouillée de sa reprise de Lolita d’Alizée, avant une jolie surprise pour le public, à l’occasion des 10 ans du festival et de son 4epassage sur la scène qui jouxte le plan incliné: un duo avec Eddy De Pretto sur Larme Fatale. Un beau moment d’émotion avec le chanteur parisien qui venait de terminer son set quelques minutes plus tôt sur la scène Bâbord.

«On va quand même arrêter de chialer»

De l’émotion, il y en a eu également beaucoup lors du concert de Hoshi. La jeune femme, qui a révélé être atteinte de la maladie de Menière en 2020, souffre de troubles de l’audition. Elle en a fait une magnifique chanson – Fais-moi signe – dont l’interprétation sensible fera couler quelques larmes dans le public et aussi sur scène. "On va quand même arrêter de chialer", lance-t-elle, terminant son set par En plein cœur et son premier tube, Ta marinière, repris en chœur par la foule bigarrée.

Celle-ci a apprécié également le concert de Louane, très à l’aise sur scène, enchaînant elle aussi les tubes (Jour un, Donne-moi ton cœur écrite par Damso…). Elle a même tenté un "Waar is da feestje?" en fin de concert et elle a plutôt été surprise du répondant de la foule, pas uniquement composée de familles comme on aurait pu le croire. Louane se sentait tellement bien à Ronquières qu’elle y est restée jusqu’en fin de soirée, acceptant même de prendre la pose en coulisses avec son équipe au bar de la presse (voir les photos en tête d’article).

De cette journée de samedi on retiendra aussi les prestations des artistes Belges: Doria D, dont les titres de son album Dépendance sont déjà sur toutes les lèvres; les Bruxellois de Delta, dont la pop (trop) légère est toujours aussi efficace; Noé Preszow qui, malgré des textes très denses qui méritent sans doute plus d’intimité, est arrivé à mettre une belle ambiance; et enfin Charles, la régionale de l’étape (elle est originaire de Braine-le-Château), qui a proposé un set bien rodé.

Enfin, on s’en voudrait de ne pas mentionner la prestation rock et sensuelle (quasi sexuelle) de Bandit Bandit. Maëva Nicolas et Hugo Herleman, qui se sont fait connaître en 2021 par leur reprise de Bonnie and Clyde de Gainsbourg, prouvent que le rock et son esprit ne sont pas tout à fait morts.