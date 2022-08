Quand Coldplay débarque à Bruxelles, les fans sont forcément impatients : « Indescriptible » (vidéo)

Une fois que vous avez vu un de leur show, vous revenez, c’est sûr et certain.

©Mathieu Golinvaux

On ne vous apprendra rien en écrivant que la Liégeoise, venue avec quelques amies, est une fan de la première heure de Chris Martin. « Je ne compte plus les concerts que j’ai vu, avoue-t-elle avec le sourire. J’ai été les voir il y a quinze jours déjà à Paris. Je les ai déjà vus une fois ici à Bruxelles, à une autre aussi à Paris, en Allemagne et on reviendra deux autres soirs dans les prochains jours. »

Pour être sûr d’être au premier rang, Victor et Amandine sont, eux, arrivés ce matin à 8h45. Dans la file, ils affichent fièrement les numéros deux et trois inscrits à l’indélébile sur leur main. « Il n’y a qu’une personne devant nous », se réjouit le premier. « C’est surtout Victor qui est fan, précise quand même Amandine en se marrant. Cela fait quatre ans que durant tous les trajets en voiture, on doit écouter Coldplay. Quand il m’a dit qu’il avait acheté des billets, j’ai évidemment accepté de l’accompagner. »

©Mathieu Golinvaux

Même si on aurait pu s’attendre à un peu plus de monde, ils sont tout de même quelques centaines à patienter aux différentes entrées du stade Roi Baudouin. « On vient d’arriver et on s’attendait à une file plus longue, mais ce n’est pas plus mal, on sera dans les premiers rangs, donc c’est cool », se réjouit d’ailleurs Louise. Dans la file, étonnement, on parle surtout allemand, espagnol et néerlandais. Il faut préciser que pour éviter les déplacements inutiles d’une logistique impressionnante, le groupe britannique ne passera pas par tous les pays européens cette fois-ci, certains n’ont donc pas hésité à sauter dans un avion pour voir en live leurs préférés.

Forcément, pour Chris Martin, le leader de Coldplay, pour ceux qui acceptent de patienter de longues heures avant de voir leur groupe favoris, le combat est gagné d’avance et les avis sont unanimes. « C’est vraiment un groupe à part, confirme Nathalie. C’est un groupe qui donne énormément à son public. C’est indescriptible. »

©Mathieu Golinvaux

Et évidemment, la démarche environnementale de Chris Martin et de ses potes ne laisse pas les fans indifférents. « Cette tournée zéro carbone et le fait qu’ils essaient de faire attention à leur empreinte écologique est évidemment super fort pour nous », insiste Victor quand on lui demande pourquoi ce groupe est important pour lui.

Certains n’hésiteront d’ailleurs pas à revenir plusieurs soirs de suite pour assister aux quatre concerts que donnera Coldplay dans la capitale de l’Europe, même si le show sera forcément quasiment identique soir après soir. « Mais ce n’est pas ennuyant pour autant, termine Nathalie. Parce qu’en vrai, ce ne sera jamais pile poil le même show. D’accord, tous les morceaux vont se suivre de la même manière chaque soir, mais parce que Coldplay est tellement proche de son public, il y a toujours une réaction ou quelque chose que Chris Martin voit. Il a tendance à souvent faire monter des gens sur scène si quelque chose le touche. Ce n’est jamais la même émotion, ce n’est jamais le même concert. »

Ce vendredi, à 14h, les grilles du stade Roi Baudouin s’ouvrent enfin et les premiers fans s’engouffrent en courant dans les allées du stade. Pour le concert par contre, il faudra encore patienter. Les Chris Martin et compagnie ne sont annoncés qu’à 20h45 sur la scène bruxelloise.

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux