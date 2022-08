Lady Gaga interprétera Harley Quinn dans «Joker: Folie à deux»

Pour son retour au cinéma, la chanteuse américaine tiendra l’un des rôles principaux du film, puisqu’elle interprétera Harley Quinn dans cette suite, rôle précédemment tenu par l’excellente Margot Robbie.

Le cinéma n’est pas une première pour Lady Gaga. On se souvient notamment de ses bonnes prestations dansA star is born et House of Gucci.

Pour revoir la star de 36 ans à l’écran, encore un peu de patience. "Joker: Folie à deux"sortira au cinéma le 2 octobre 2024.