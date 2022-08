Certains habitants permanents ont sans doute dû se demander ce qu’il était arrivé à leur ville et se dire que les touristes avaient bien changé, hier en milieu d’après-midi. Dans l’autre camp, depuis le pit avec vue sur les villas ostendaises d’un côté et sur l’aéroport d’Ostende de l’autre, le contexte est tout autant particulier.

Alors qu’ils ont plutôt pour habitude de se produire dans des stades, (Till et sa bande étaient venus au stade Roi Baudouin en 2019), le groupe Rammstein a décidé de poser ses guitares pour deux soirs au bord de la mer. Un choix qui peut étonner, mais qui n’a visiblement pas décontenancé les fans puisque les deux dates affichent sold out depuis un moment déjà.

Ces deux concerts belges, qui clôturaient la tournée européenne avant de voir les Allemands s’envoler pour des show au Canada, aux États-Unis et au Mexique, sont en fait la prolongation de la tournée amorcée avant le covid et qui était donc déjà passée par la Belgique. « A cause de l’énorme succès », ont justifié les Teutons.

Autant dire que sur scène, le spectacle, déjà bien rodé, n’a pas vraiment amené de surprise, à commencer par la scène, cette immense structure métallique, qui est la même que celle qui avait pris ses quartiers au stade Roi Baudouin en 2019. Pour le reste, comme d’habitude, alors que sur scène le spectacle est digne d’une pièce de théâtre, on vient à un concert de Rammstein pour le show proposé d’abord, en prendre plein la vue, pour la musique ensuite.

Comme ils aiment le faire depuis des années, les Allemands n’ont pas compté les litres de kérosène pour en mettre plein la vue de leur aficionado et c’est impressionnant à regarder. Il a fait, par moments, très très chaud en bord de scène.

Sac enflammé sur le dos, énorme canon à feu, Till Lindemann et ses musiciens ont sorti une fois de plus les mises en scène qui font leur succès depuis tant d’années et qui ne les autorisent désormais plus qu’à jouer désormais dans d’énormes stades ou des mégastructures comme à Ostende hier soir.

Musicalement parlant, les Allemands ont l’embarras du choix dans une setlist impressionnante. De Armee der Tristen à Adieu plus de deux heures plus tard, en passant par Links 2-3-4, Mein Herz brennt, Deutschland, Rammstein ou encore Ich will, le public ne peut qu’apprécier. Soir après soir, le show est millimétré et calibré pour faire plaisir aux nombreux fans du groupe métal, qui sont resortis hier soir, le sourire jusqu’aux oreilles.