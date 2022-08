Dans les petits secrets des gares belges: «Des endroits cachés qui ne peuvent être ouverts qu’avec des clés secrètes» (vidéo)

Dans le cadre de mon travail, j’ai eu l’opportunité de visiter quelques gares et comme photographe, tous ces lieux vides m’ont parlé énormément.

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Il y a dans, sous et à côté des gares des espaces, des vestiges et des signes d’une splendeur du passé.

Et un peu plus d’une année et demie plus tard, à l’image de ce que font les photographes d’Urbex, Joost Fonteyn présente ses clichés inédits dans une salle d’exposition de TrainWorld, le musée du train de Schaerbeek. " Il y a dans, sous et à côté des gares des espaces, des vestiges et des signes d’une splendeur du passé, estime le photographe.Ce sont des endroits cachés qui ne peuvent être ouverts qu’avec des clés secrètes. Et sous la poussière, ce que vous voyez alors est une vision révolue des transports publics."

Dans ses balades au milieu du patrimoine ferroviaire belge, Joost Fonteyn a pu avoir accès à des lieux oubliés, parfois, depuis des dizaines d’années. " Découvrir la gare de triage de Schaerbeek, juste à côté du musée du train, était vraiment magique, reprend Joost Fonteyn.J’ai eu la possibilité de rentrer après dix ou quinze ans sans que personne ne passe par ces bâtiments. Le temps semblait s’être arrêté dans ces endroits mythiques. »

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Rendre accessible à tous

À travers ses clichés, l’amoureux de l’image va sans doute faire quelques jaloux dans la communauté Urbex, qui se passionne pour ce genre de lieu. S’il se considère comme un privilégié, Joost Fonteyn a surtout voulu garder une trace de tout ce patrimoine. " Mon but principal était de rendre ces endroits accessibles à tous,complète-t-il. Et faire en sorte que le département héritage de la SNCB puisse utiliser ces photos.Je leur ai fait don de toutes les images pour que le département puisse garder une trace de ces endroits qui vont sans doute disparaître. C’est d’ailleurs le cas de certains qui ont déjà disparu."

Désormais, le photographe rêve de poursuivre son travail dans les gares de Wallonie et de Flandres. " Parcequ’il a encore énormément de secrets à découvrir", termine-t-il.

Belgian Station Secrets, à Train World, place Princesse Élisabeth, 5B, 1030 Schaerbeek. Du 6 août au 2 octobre 2022.

Plus d’information : joostfonteynphotography.be

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux