Ce jeudi soir à la télé: la saison 3 de Keepin Faith, où les ennuis continuent pour Faith Howells

Cette saison 3 s’ouvre sur Faith Howells (Eve Myles) aux prises avec une bataille juridique pour la garde de ses adolescents après l’effondrement de son mariage avec Evan (Bradley Freegard).

Les choses se compliquent lorsque son ancien amour Steve (Mark Lewis Jones) revient sur le devant de la scène. Steve veut qu’elle parle à une "amie", mais quand Faith rencontre la mystérieuse femme, elle n’en est pas très contente.

Comme si sa vie personnelle n’était pas assez stressante, Faith a été appelée dans un cas difficile où un père a désespérément besoin d’un hôpital pour opérer son fils, alors que les chances de réussite sont faibles et que le risque d’avoir des lésions cérébrales irréversibles est élevé. Pendant ce temps, Faith est dérangée par plusieurs appels téléphoniques silencieux d’un numéro inconnu…

Personnage approfondi

Selon Pip Broughton, écrivain, producteur et réalisateur deKeeping Faith, cette troisième saison approfondit le personnage de l’avocate Faith Howells elle-même."Des événements se déroulent qui menacent de briser la foi de ses enfants en leur mère et de les priver de leur bien-être et de leur innocence – des dommages qui ne peuvent jamais être réparés. Parallèlement à cela, les thèmes de la justice, du choix, de la liberté continuent d’être exploités, alors que Faith prend en charge la plus grande affaire de sa carrière."

Dans cette troisième saison, on notera aussi l’arrivée de Celia Imrie (vue dansCalendar Girls, Le journal de Bridget Jones ou la sérieBetter Things) dans le rôle de Rose Fairchild, la mère de Faith Howells qui réapparaît dans sa vie.

Dans une interview, Celia Imrie a déclaré que son personnage était"dur et impitoyable… elle veut faire amende honorable avec son passé mais elle a laissé trop le temps passer."

Eve Myles ajoute:"Le personnage de Rose, joué par l’incroyable Celia Imrie, arrive en ville comme une force puissante et menaçante. Elle joue sur toutes les peurs de Faith. C’est une femme avec une énorme culpabilité, un poids lourd en manipulation avec de nombreux contacts dangereux, une femme qui n’a rien à perdre."

La Une 20.10