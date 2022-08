Comme Télépro le révèle, on retrouvera parmi les concurrents un certain Morgan, originaire de Baisy-Thy (Genappe) en Brabant wallon. Il est âgé de 33 ans et est vendeur automobile. On ne dispose malheureusement pas de plus d’informations à son sujet.

Une candidate de Dilbeek

Le deuxième concurrent belge est une femme: il s’agit de Samira Sam, 36 ans, puéricultrice à Dilbeek, en Brabant flamand. Elle n’est pas tout à fait une inconnue pour les téléspectateurs puisqu’elle avait participé à l’émission My Tiny Restaurant sur Tipik, en compagnie de son compagnon Karim. Ils avaient été éliminés aux portes de la demi-finale.

Dans l’émission, elle avait proposé une cuisine aux saveurs orientales. Et en jetant un œil sur son profil Facebook, on apprend qu’elle a participé à Master Chef alors qu’elle était enceinte.