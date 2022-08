La Belgique a son premier guide touristique durable

Acteurs discrets

Face aux centaines de pages blanches, l’auteur s’est un instant demandé s’il allait réussir à réunir les plus de 350 adresses de l’ouvrage, mais la phase de doute fut de très courte durée:"C’était un beau défi, car un tel guide n’existait pas, du moins pas sur tout le pays. La Belgique n’est pas encore une destination durable, d’ailleurs aucune destination ne l’est complètement, mais il y a de nombreuses belles initiatives, des gens qui essaient. J’ai été surpris du nombre de personnes qui travaillent dans la bonne direction mais ne le font pas savoir."

L’écologie, et tout le reste

Les critères des guides TAO, précurseurs du guide de voyage durable en français, balaient tous les aspects d’un voyage responsable. Privilégier la mobilité douce pour se déplacer, s’attabler dans des restaurants qui mettent à l’honneur les produits locaux et de saison, mais aussi séjourner dans des hébergements qui surveillent à la fois dépenses énergétiques et bien-être des employés, prendre le temps: les facettes sont multiples.

"On a tendance à se concentrer sur l’environnemental, mais le tourisme durable repose sur trois piliers: l’environnemental donc, mais aussi l’économique et le social",synthétise Cédric Maillaert. Il met également en avant un point qui rappelle à quel point la démarche est essentielle pour tous: " Un quatrième pilier serait de limiter l’impact sur les populations locales. On ne veut pas d’un tourisme comme à Barcelone où il y a un conflit entre touristes et habitants. Il faut que ça soit respectueux des populations hôtes. On pourrait inclure ce pilier dans le social, qui veille aussi à ce que les conditions de travail soient correctes, que ça soit inclusif y compris pour les personnes à mobilité réduite, etc.".

Effet covid

L’auteur, qui surveille le secteur de près et a notamment travaillé plusieurs années auprès de l’échevinat du Tourisme de Namur, note une vraie dynamique au cours des dernières années:"Il y a vraiment eu le coup de semonce du covid. Ça a bousculé par mal de choses, ça a vraiment été un coup d’accélérateur auprès des acteurs du tourisme, mais aussi du grand public qui est beaucoup plus intéressé par le "voyage près de chez soi". C’est devenu tendance. Les gens ont découvert leur quartier, leurs environs proches et ils se sont dits: pourquoi pas??! De nombreuses personnes ont aussi pris goût à la randonnée."Il n’y a plus qu’à suivre le mouvement.

Guide Tao Belgique, éd. Viatao. Disponible en version papier, numérique ou appli. guidestao.com