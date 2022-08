Ce mercredi soir à la télé: la Baie de Somme menacée, quelles solutions?

La baie de Somme est un véritable paradis pour les amoureux des jolis paysages. Un miracle de la nature qui n’aurait pas eu lieu sans que la rivière du même nom, la Somme, sillonne le territoire. En se déversant dans la baie, la Somme a charrié des sédiments qui ont progressivement recouvert le territoire de sable. L’homme a alors décidé de modifier le parcours du fleuve. Un chemin de fer puis une route ont été construits. L’embouchure de la Somme s’est métamorphosée en une baie sauvage. Le front de mer a avancé, créant des prés-salés, favorisant les tourbières et créant mille et un étangs. Ajoutez à cela les falaises de craie qui bordent la mer et la magie du paysage opère…