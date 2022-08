Il y a 10 ans, notre journaliste racontait les derniers moments de la vie du chanteur français : "Nous sommes le 2 août 1992. Comme d’habitude, Michel Berger passe ses vacances en famille dans sa résidence d’été à Ramatuelle, dans le Var. La nuit précédente, des sangliers ont ravagé le jardin de la propriété".

"Michel Berger et France Gall donnent une interview à un ami journaliste, Alain Morel. On y entend France Gall dire qu’elle s’est fait lire les lignes de la main, la veille, sur la plage et que la voyante lui a dit qu’elle allait rentrer dans l’immortalité… Peu après, Michel Berger décide d’aller jouer une partie de tennis dans la propriété avec Framboise Holtz, la femme du journaliste sportif de France 2, Gérard Holtz. Sur le chemin du retour, il est victime de trois malaises cardiaques successifs. Le dernier lui sera fatal…"

Une fin tragique à seulement 44 ans pour ce chanteur bourré de talent. Aujourd’hui, pour les 30 ans de sa mort, retour en chansons sur 10 titres emblématiques. À voir dans la vidéo en tête d’article.