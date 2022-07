Lors d’une chanson jouée devant des milliers de spectateurs, un des écrans géants suspendu au-dessus de la scène s’est décroché et s’est écrasé sur le sol avant de tomber sur un des danseurs.

Sur une vidéo prise pendant le concert, les images sont choquantes. On peut voir un énorme écran tomber et s’écraser sur la scène. Un des danseurs du groupe s’est retrouvé sous l’appareil.

Selon le magazine Variety, deux membres du groupe ont été gravement blessés. Un des deux serait dans un état grave.

Sur Instagram, Makerville, l’un des organisateurs du concert, a présenté ses excuses aux blessés et au public ayant assisté à l’accident."Nous enquêtons minutieusement sur la cause de l’accident et ferons une annonce dès que possible."

Le reste de la tournée a été annulé.