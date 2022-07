Paul Kalkbrenner, Tiësto et Hardwell sur scène: début du 3e week-end de Tomorrowland

Le programme comprend une fois de plus de nombreux grands noms. Paul Kalkbrenner, Tiësto et Hardwell, entre autres, ouvriront le festival en se produisant vendredi soir sur la scène principale, haute de 53 mètres et large de 270 mètres. Afrojack, Bob Sinclar, Eric Prydz, Martin Garrix, Tinie Tempah et même Paris Hilton feront également danser les festivaliers depuis l’une des quatorze scènes du festival.

De nombreux talents belges seront aussi de la partie ce week-end à Boom, parmi lesquels Amelie Lens, Charlotte De Witte, Dimitri Vegas & Like Mike, Lost Frequencies ou encore Netsky.

Cette année, Tomorrowland se déroule pour la première fois et exceptionnellement durant trois week-ends d’affilée sur le site du parc de loisirs De Schorre. Aucun incident majeur n’a été signalé lors des deux premiers week-ends, même si de la drogue a été saisie en quantités plus importantes lors du deuxième week-end par rapport au premier.

Le festival affiche complet, bien que quelques billets ont pu être libérés lors des dernières semaines à cause de l’annulation de certains vols. Ces tickets ont cependant trouvé repreneurs très rapidement. Pour les autres, il est toujours possible de suivre le festival en direct sur le site web de Tomorrowland.