Bernard Cribbins est né le 29 décembre 1928. Sa carrière longue de 70 ans fut parsemée de prestations d’acteur, chanteur et humoriste. Il a notamment prêté sa voix à la série animée pour enfants "The Wombles". Il avait auparavant joué le rôle du comparse du Dr. Who, Tom Campbell, dans le film de science-fiction "Les Daleks envahissent la Terre", sorti en 1966. Ce film était issu de l’univers de la série télévisée "Doctor Who" de 1963.

Bernard Cribbins revint à cet univers plus de 40 ans après, la série ayant été remise au goût du jour dans de nouveaux épisodes à partir de 2007. Dans cette nouvelle version, il interprétait alors Wilfred Mott, le grand-père de Donna, l’une des associées du Dr. Who.

L’acteur a par ailleurs joué l’un des rôles principaux dans le drame familial "The Railway Children" en 1970. Il est également apparu dans un épisode de la sitcom "L’Hôtel en Folie".

En tant que chanteur, il est surtout connu pour la chanson "Right Said Fred".