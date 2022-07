Saison 2 d’Un Monde à part sur La Une: «Ma perception a changé après le début de la guerre», dit François Mazure

Cette saison 2 débute en force avec une immersion parmi des jeunes adolescents polonais qui se préparent à la guerre à Augustów, dans le Nord-Est de la Pologne. Un reportage tourné fin de l’année dernière, deux mois avant le début de la guerre en Ukraine. "Ma perception sur ce reportage a totalement changé après le début de la guerre, indique le journaliste. Au départ, on les prenait un peu pour des fous. Qui, l’année dernière, pouvait croire à ce que la Russie puisse un jour entrer en guerre avec la Pologne? C’était ridicule. Aujourd’hui, j’ai beaucoup de compréhension et de compassion pour eux.On voit les choses autrement et on n’a plus aucune certitude."

François Mazure a également donné de sa personne au Bénin, pour s’initier aux rites Vaudou. "Je ne suis pas croyant, mais je suis assez superstitieux. J’ai suivi cette initiation avec sérieux, mais je ne suis pas devenu un adepte. Cette participation de ma part change beaucoup le rapport à l’autre."

Chez les Roms,, en croisière et au Brésil…

Le journaliste a aussi bourlingué à Chouto Orizari, la plus grande ville Rom au monde et est parti en croisière sur le plus grand paquebot du monde, le Wonder of the Seas. "Mais ma plus belle aventure, c’est au Brésil, sur l’île de Bananals, la plus grande île fluviale du monde. J’y ai rencontré les Indiens Karajas. Ce qui est très beau dans cette histoire, c’est que c’est un Brésilien qui nous a contactés parce qu’il avait vu mon reportage sur les Indiens de la réserve de Pine Ridge aux États-Unis. Il a lui-même adopté un petit Indien Karajas et a voulu lui montrer ses racines. Et j’ai pu l’accompagner."

Comme l’an dernier, après chaque reportage, les téléspectateurs pourront découvrir les coulisses de tournage sur les réseaux sociaux. "Par exemple, pour ce tournage en Pologne, nous avions un interprète. Et lors de l’exercice de nuit, il ne s’est pas réveillé. Nous l’ignorions et à la fin de l’exercice, nous avons cru que nous l’avions perdu dans la forêt…"

La Une, dimanche, 20.15