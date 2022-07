Rap et rock, le savant mélange Youv Dee

Réservé, Youv Dee s’exprime lentement et calmement avec sa grosse voix grave.En concert en revanche, il se déchaîne et devient un monstre une fois monté sur scène, performant ses morceaux énergiques et entraînants pendant que son public enchaîne les pogos devant lui.

C’est ce qu’on a pu observer jeudi 7 juillet sur la scène Forcing Club des Ardentes . Chose assez rare comparée aux autres concerts de rappeurs durant le festival, il était entouré d’un guitariste et d’un batteur. Youv Dee avait tout le style et l’attitude d’une rock star, poussant sa voix au maximum et remuant ses cheveux sur la musique.

L’affirmation du rock sur le dernier album

Youv Dee assume complètement son côté rock sur La vie de luxe.

Sur son premier projet très rap, Gear 2 , sorti en 2017, on ressentait déjà l’attirance de Youv Dee pour le rock, notamment sur le morceau Slay . Trois projets plus tard, Jamal Thioune de son vrai nom, a sorti son premier véritable album, La vie de luxe, en février 2021. Sur celui-ci, et surtout sur la réédtion Dark d’octobre dernier, les sonorités rock prennent une place importante.

Cette évolution dans sa musique s’est faite naturellement selon YouvDee. "Je ne les ai pas cherchés, la vie te met des trucs sur ton chemin. Un jour j’ai croisé un mec qui jouait de la guitare, Baptiste Faurel, c’est lui qui est avec moi sur scène. Il était ingé son dans un studio avant, c’est un ancien métalleux. On a commencé à faire du son ensemble et j’ai commencé à en mettre un peu dans les projets, petit à petit, parce qu’il ne fallait pas trop brusquer les gens ou la maison de disques" , s’amuse-t-il.

Au contact des musiciens, il apprend lui-même à jouer de la guitare, reproduisant les chansons qu’il aime interpréter dans le jeu vidéo Guitar Hero . "Je suis avec mes potes, ils m’apprennent des trucs, petit à petit. Je suis toujours un apprenti et quand je vois comment les mecs qui jouent depuis des années sont encore très assidus, je pense que j’en ai pour longtemps" , plaisante-t-il.

La vie de Luxe

Dans sa musique, Youv Dee parle de sa vie, des mangas, des jeux vidéo, de la mode, des relations amoureuses mais aussi de son approche du succès et de la réussite. Dans le refrain du titre éponyme de l’album, il chante "Je veux que mes enfants soient des gosses de riche." Dans Sur les toits cependant, il dit ne plus rêver des hôtels 5 étoiles et des premières classes.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que pour l’artiste d’origines sénégalaise et martiniquaise, la vie de luxe ne signifie pas simplement le luxe matériel.Youv Dee n’aspire pas à une existence de strass et paillettes mais à une vie qui lui permette de suivre ses envies et de voyager comme il le souhaite, "Quand je serai bien avec moi-même, je serai heureux: petite baraque avec mon studio dedans, petit jardin, je ferai pousser des légumes" , résume-t-il.

Une carrière libre qui avance «au feeling»

L’artiste originaire du Val d’Oise en région parisienne avance au feeling dans sa carrière et dans sa vie, comme pour choisir les quelques personnes avec qui il collabore. En dehors des membres de son groupe l’Ordre du périph avec qui il a commencé à rapper, Youv Dee n’a pas fait beaucoup de featurings.Il a néanmoins un titre avec le célèbre rappeur américain Trippie Redd sur l’album de ce dernier, "On s’est bien entendu et on a un délire cohérent."

Bercé par des influences diverses, c’est la génération de rappeurs techniques comme les membres du collectif l’Entourage ou Caballero et Jeanjass , qui lui a donné envie de rapper. Également fan de Nirvana, c’est Stromae qui lui a vraiment donné envie d’écrire et de faire de la musique. "Il est intervenu un peu dans ma vie. C’est le premier qui m’a fait me dire que je pouvais utiliser la langue française" , se souvient-il.

Varier les styles et être original dans sa proposition artistique est important pour lui, "Je ne veux pas faire tout le temps le même son. Si un jour quelqu’un se met à faire comme moi, je vais arrêter." Youv Dee se voit toujours faire de la musique dans le futur, au moins dans son coin, sans forcément la partager.