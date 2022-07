Lujipeka, la scène comme terrain de jeu

Des animations à la pelle

Sa dernière trouvaille, c’est un canon à air comprimé pour lancer des t-shirts de son merchandising dans la foule, à la manière des shows américains à la mi-temps des matchs de Baseball. Proche de son public, Lujipeka a également l’habitude de monter sur un bateau pneumatique à la fin de ses concerts pour traverser la foule, porté par ses fans. Aux Ardentes , il est également descendu de la scène pour se mettre au milieu des festivaliers et chanter avec eux son titre Pierre, feuille, papier, ciseaux .

Durant l’été 2021, les concerts n’étaient toujours pas autorisés à cause de la pandémie mais cela n’a pas empêché Lujipeka d’aller à la rencontre de ses auditeurs. Avec un micro, des enceintes et quelques potes rassemblés dans un van, il a parcouru les plages de France pour donner une série de concerts sauvages baptisée le Summer tour. En se reconnectant à son public après de longs mois de Covid, l’artiste de 26 ans en a également profité pour tourner le clip de son morceau Pas à ma place .

"On voulait trouver un moyen d’aller voir les gens en surfant un peu sur ce qui était autorisé. Je trouvais ça cool, on sera jamais à cours d’idées" s’amuse-t-il. Soutenu dans la démarche par sa maison de disques Universal, Lujipeka a réitéré l’expérience ces derniers jours avec une deuxième édition du Summer tour. Il s’est notamment rendu sur les plages de Hossegor et des Sables d’Olonne pour l’occasion.

La scène, seul ou à plusieurs

Durant sa tournée des festivals de l’été, l’artiste aime également inviter d’autres rappeurs sur scène. Aux Ardentes, il était par exemple accompagné des MC parisiens Coyote Jo Bastard et Chanceko avec qui il a collaboré sur son dernier EP, LujRadio (Vol. 1) , disponible depuis le 25 février. "Dès que des gens qui ont pris part à ce projet sont dispos et veulent partir dans le tourbus avec nous, ils sont les bienvenus. Ça prend forme dans la vraie vie ce n’est pas qu’un projet musical" , se réjouit-il.

"Il faut assumer tout seul tout le concert, donc faut être plus endurant" , témoigne-t-il. Si après deux EP en 2020, il a sorti son premier album solo, Montagnes russes , en novembre 2021, Lujipeka n’est pas un novice en matière de concerts. Membre éminent du collectif de rap rennais Columbine, il a enchaîné les tournées avec le groupe en 2018 et 2019, se produisant sur les grandes scènes des festivals les plus réputés. Auparavant accompagné de son acolyte Foda C, il a dû apprendre à se débrouiller seul pour sa carrière solo.

"Je pense que la période Columbine, c’était un peu plus découverte, on improvisait plus. Là j’ai pu prendre le temps, prendre conscience de ce que c’était que la construction d’un vrai show" , développe-t-il. Les chansons reprises en chœur par la foule se succèdent en concert face à une scène colorée aux tons pastel qui rappellent la nostalgie de l’adolescence et l’ambiance de fête foraine que le rappeur distille dans son album.

Montagnes russes , la confirmation

«La métaphore des montagnes russes je trouvais que ça décrivait bien l’album en lui-même», Lujipeka.

"C’est quelque chose qui fait un peu rêver quand t’es gosse. Je trouve qu’il y a tout une esthétique autour de la fête foraine qui me parle et qui me représente bien" , résume Lujipeka à propos du titre de son album. Complet et varié, l’artiste alterne entre les influences musicales diverses et les types de chanson.

Entre la ballade aux sonorités reggae Poupée russe , l’étalage de ses doutes et de ses angoisses sur le titre purement rap Éclipse ou le très électro On ira en collaboration avec producteur Cerrone, il y en a pour tous les goûts. Musique planante, introspective et teintée d’un humour cinglant, Lujipeka aborde parfois des sujets plus graves comme sur 2 âmes où il s’intéresse aux violences conjugales, "J’avais envie de parler de ça. Quand un sujet me touche, j’ai envie d’en faire une chanson parce que c’est la meilleure façon de s’exprimer sur la chose quand on fait de la musique."

Le rappeur pourra défendre tous ces titres quand il se produira au Zénith de Paris le 31 mars 2023. Cela sera l’occasion pour lui de confirmer sa capacité à gérer seul sur scène un concert de cette importance. Fidèle à lui-même, Lujipeka aura probablement trouvé d’ici là une multitude de concepts originaux pour animer sa prestation et réjouir ses fans.