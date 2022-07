C’est juste une illusion

Sur plus de 700 m2, les visiteurs vont pouvoir expérimenter et apprendre en s’amusant.On pénètre à plusieurs dans la Gravity Room et on s’amuse à imiter Michael Jackson dans Smooth Criminal . On enchaîne avec la Chambre d’Ames, celle qui vous fait paraître très grand ou très petit et que les responsables des effets spéciaux du Seigneur des Anneaux ont largement utilisée pour faire paraître les Hobbits si petits aux côtés des humains.

Le 37ed’une longue fratrie

"On a voulu rassembler plein d’expériences différentes liées aux illusions d’optique dans un seul et même endroit, explique Bojam Bobic, manager du musée. Ça permet aux visiteurs d’apprendre tout en expérimentant et en s’amusant les uns avec les autres. Pour apporter une note scientifique et comprendre l’expérience vécue et la façon dont le cerveau travaille, les visiteurs trouveront des notes explicatives en plusieurs langues, à côté de chaque activité."

Le Museum of Illusions de Bruxelles n’est pas le premier du genre puisqu’il s’agit d’une vaste franchise née à Zagreb.Bruxelles est le 37eà ouvrir après Chicago, Paris, Maastricht, New York ou encore Milan. "C’est la franchise de musées la plus importante au monde , souligne Bojam Bobic. Il y en a plus que des Madame Tussauds et d’ici la fin de l’année on devrait ouvrir le quarantième aux États-Unis."

Pénétrez dans le Vortex

Évidemment, chaque musée utilise les mêmes illusions d’optique, mais celui de Bruxelles se distingue par la présence d’un Vortex.Ceux qui ont le cœur bien accroché n’hésiteront pas à y pénétrer et à emprunter la passerelle qui le traverse.Vertige assuré et pourtant, la passerelle est bel et bien fixe!

Ceux qui avaient eu l’occasion de visiter l’exposition Illusions qui avait connu un énorme succès l’année dernière à la Cité Miroir seront ravis de retrouver la plupart des expériences proposées temporairement à Liège par le Centre d’action laïque de la province de Liège.Et ce, même si Museum of Illusions base son succès sur le divertissement plus que sur les explications scientifiques.

À côté des expériences spectaculaires, le musée propose aussi des choses a priori plus simples mais tout aussi intéressantes à essayer: des formes statiques qui s’animent comme par magie, des yeux qui suivent votre regard où que vous vous postiez et des jeux grandeur nature, voilà qui complète cette joyeuse escapade au cœur de notre cerveau.

Museum of Illusions, ouvert 7j/7, de 10h à 20h – 18, rue du Fossé aux Loups à Bruxelles – www.museumofillusions.be