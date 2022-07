Aux Francofolies 2022, Vianney clame son amour pour la Belgique : «Toujours un moment incroyable » (vidéo)

Vianney est de retour sur la scène des Francos ce jeudi soir. Pour le chanteur français, c’est le troisième passage par Spa. Toujours aussi sympathique, Vianney n’a pas manqué de clamer haut et fort son amour pour la Belgique et son public, devant les journalistes d’abord puis face à l’immense foule réunie au pied de la scène Pierre Rapsat. « Ici, qu’il y ait 100 personnes ou 10 000, on passe toujours un moment incroyable », confirme-t-il notamment avant de souhaiter une bonne fête nationale à tout le monde. « Je me souviens évidemment de mon passage ici, mais je me souviens même de toutes mes dates belges, avance-t-il encore. Il n’y en a pas eu tant que ça et l’ambiance est tellement particulière ici. Ici, on est vraiment gâté. Il faut en profiter. Et on ne dit pas ça en Suisse (rires). »