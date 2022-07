Une fois la nuit tombée, Tomorrowland devient magique (vidéo)

Si certains viennent à Tomorrowland viennent pour la musique, c’est surtout ses décors, son ambiance et son atmosphère qui valent le détour. Il y a évidemment ces gens venus des quatre coins du globe qui affichent leurs couleurs nationales. Il y a ces tenues plus originales les unes que les autres, mais il y a surtout ces décors qui nous font voyager dans un monde futuriste et incroyable.