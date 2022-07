Tomorrowland 2022 : une mainstage encore plus impressionnante, des chiffres complètement fous (photos)

Et pour cette édition encore, les chiffres sont impressionnants. Parmi les 600 000 fêtards, ce sont en effet plus de 200 nationalités différentes qui sont attendues aux pieds des quinze scènes du festival pour assister aux show des 800 artistes à l’affiche du festival. Le festival s’étend sur 34 hectares, soit près de 63 terrains de football, et cela ne prend évidemment pas en compte Dreamville, le camping, et ses 78 hectares. Sur celui-ci, s’installeront, chaque nuit, 38 000 personnes. 900 douches et 1000 toilettes ont été installées. Enfin, chaque jour, c’est une armée de bénévoles de plus 12 000 personnes qui sera au petit soin pour tous ces festivaliers.

Mais en ce premier jour, c’est évidemment la scène principale qui était l’objet de toute les convoitises. Et même si les organisateurs ont pris pour habitude de nous impressionner lors des précédentes éditions, le secret bien gardé, ils ont encore réussi à mettre la barre encore plus haut que d’habitude pour cette édition de retrouvaille. « The Reflection of Love », le thème de cette année et le nom de la scène principale, a été entièrement conçue par les équipes du festival. « L’équipe créative invente, dessine et donne vie aux scènes magiques du festival emblématique en 3D, détaillent les organisateurs tandis que l’atelier de Tomorrowland crée, construit et installe les scènes sur le terrain du festival. »

Cette année, Major Lazer, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki sont notamment attendus du côté de Boom. Et pour la première fois, une femme clôturera les festivités sur la grande scène. Locale de l’étape, Charlotte de Witte est en effet attendue ce samedi soir sur le coup de 23h50.