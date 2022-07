En effet, dans le cadre de son Solidaritine Tour , Gogol Bordello a livré mercredi soir une prestation flamboyante à Luxembourg, où le collectif new-yorkais se produisait dans la petite salle moite et surchauffée de DenAtelier.

Sur la setlist, on retrouvait tous les ingrédients ayant fait le succès du groupe ces 15 dernières années: de Mishto à We Comin’ Rougher en passant par Start Wearing Purple , Wonderlast King ou encore Pala Tute . Mais aussi le nouveau Dance Around the Fire ou encore la reprise de Forces of Victory , réécrite tel un hymne à la résistance ukrainienne – et sortie en streaming la semaine dernière. Et au milieu de tout ceci, quelques messages forts, distillés par Eugene Hütz, le charismatique leader ukrainien du groupe, appelant à " soutenir la résistance " ukrainienne.

Front artistique

En quelques semaines, Gogol Bordello, icône punk de la scène underground,est devenu le fer de lance et porte-parole de la résistance artistique organisée depuis l’extérieur du territoire ukrainien face à l’invasion russe.

Une récolte de fonds à travers deux tournées (une aux USA en mars, l’autre en Europe en ce moment), un nouvel album annoncé pour septembre, la participation à plusieurs compilations en soutien aux héros et victimes de la guerre avec des œuvres composées par la diaspora ukrainienne: Gogol Bordello, avec Eugene Hütz mais aussi son violoniste russe Sergey Ryabtsev, se retrouve sur tous les fronts.

Artdopomoga

C’est que, dans une interview accordée cette semaine à HollywoodLife, Eugene Hütz constate: " Certaines personnes peuvent se sentir épuisées par le sujet de la guerre, mais cela n’arrête pas la guerre ".

Et parce qu’il fustige par ailleurs le fait que les envahisseurs " essaient déjà de réinventer leur image misérable d’après-guerre en agissant en victimes du régime ", le remuant frontman redouble de vigueur, sur la scène comme sur la toile.

En studio aussi. Mercredi soir, le frontman l’a d’ailleurs confirmé: un nouvel album est attendu pour septembre, cinq ans après Seekers & Finders . Pour l’heure, ce sont quelques inédits ( Teroborona , Syly Peremogy ) que le groupe distille à travers les compilations Artdopomoga (littéralement: aide artistique), fruits d’une collaboration d’artistes bénévoles et dont l’argent récolté par les ventes vise à " soutenir l’Ukraine dans son combat face à l’invasion ".