Les Rolling Stones étaient à Bruxelles, mais où s’arrêtera Mick Jagger ? (photos)

Ils ont beau avoir lancé leur carrière il y a soixante ans, être déjà passé par Bruxelles il y a 56 ans, les Rolling Stones semblent toujours s’amuser sur scène comme au premier jour. Et la complicité entre les vieux potes, notamment quand Mick Jagger vient s’amuser autour de Keith Richards sur le second morceau, semble toujours bel et bien là et fait plaisir à voir.

©Mathieu Golinvaux

Sans Charlie Watt, l’historique batteur décédé il y a bientôt une année, rien ne sera évidemment plus pareil pour les Anglais. C’est d’ailleurs par un bel hommage et un enchaînement de photos du batteur que le concert est lancé.

©Mathieu Golinvaux

Alors que les fans patientent depuis 16h au soleil dans un stade roi Baudouin pas comble, mais tout de même bien rempli, le premier riff de Keith Richards résonne enfin sur le coup de 20h45. Le stade explose et, en véritables bêtes de scène, le désormais trio, accompagné de plusieurs musiciens dont Steve Jordan, le nouveau batteur, va assurer le show pendant deux bonnes heures. Rien que ça.

Avec une telle longévité, Mick Jagger connaît la musique et tous les codes pour se mettre tout un stade dans la poche en quelques secondes à peine.

Influenceur pour visit.brussels

Cela a commencé dès lundi matin quand le leader des Rolling Stones publiait sur ses réseaux sociaux des photos de sa balade nocturne dans les rues de Bruxelles. Statue Jacques Brel, Marché aux Poissons, le bar à cocktail La Pharmacie Anglaise, visit.Brussels, l’organisme de promotion bruxellois, n’avait sans doute jamais rêvé mieux comme ambassadeur-influenceur. Les photos sont reprises partout. Le buzz est réussi.

Sur scène, le chanteur anglais a bien étudié son texte, baragouine quelques mots en français et en néerlandais, fait référence aux stars locales; «Ronnie Wood, le Magritte des Marolles!», court aux quatre coins de la scène pour saluer tous les fans du premier rang. C’est la quatorzième fois que les Stones s’arrêtent en Belgique, rappelle Mick Jagger.

Pour cette tournée SIXTY, les Stones passent en revue une bonne partie de leur répertoire ouvrant le show par Street Fighting Man, avant d’enchaîner notamment par Tumbling Dice, Out Of Time, Honky Tonk Women ou encore Jumpin’Jack Flash. Par un concours, les fans ont eu le droit de donner leur avis sur la set list et c’est Beast of Burden qui résonne dans les enceintes du stade.

©Mathieu Golinvaux

Le son justement, on regrettera sans doute la sono un peu molle du stade Roi Baudouin, tout le contraire de Mick Jagger. Pour Keith Richards et Ronnie Wood, l’âge semble un peu plus présent, mais le jeu de guitare reste toujours aussi précis, dans les solos notamment.

En guise de rappel, Sympathy For the Devil, puis (I Can’t Get No) Satisfaction font danser la foule une dernière fois. Tradition oblige, les trois Stones s’avancent pour un dernier salut à leurs fans. Le stade se lève pour les congratuler. La partie est gagnée (même si elle l’était sans doute déjà d’avance). Mick, Keith et Ronnie peuvent quitter Bruxelles la tête haute, non sans manquer de promettre « till the next time! ». Où s’arrêteront Mick et ses potes ?

©Mathieu Golinvaux

©Mathieu Golinvaux