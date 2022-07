La vie de Sissi, sans fard et en costumes

C’est l’angle choisi par les créateurs de la comédie musicale Élisabeth montée par le Festival Bruxellons! cet été. De son enfance à son assassinat, ce spectacle riche en costumes, tente de coller au mieux à la réalité historique. Et à se détacher de l’image des films réalisés par Ernst Marischka.

" Ces films avaient pour but de redorer l’image de tous les pays germanophones suite à la seconde guerre mondiale , explique Simon Paco, metteur. se en scène du spectacle. Le but, c’était de remettre du romantisme, de remettre de la beauté, d’oublier la trace noire qui s’est étalée sur l’Allemagne mais aussi sur l’Autriche puisqu’elle a beaucoup collaboré avec les nazis. " Romy Schneider a d’ailleurs détesté ces films qui présentaient l’impératrice comme une hystérique.

Une Sissi plus humaine

La comédie musicale adaptée en français (pour la première fois) par Simon Paco et Jack Cooper montre donc une image bien différente de celle qu’on voit sur les dépliants touristiques à Vienne. " On parle de la solitude de cette femme, de son rapport avec son fils qui a été très compliqué. On parle aussi de son rapport avec la mort. D’ailleurs, c’est un personnage qui tourne constamment autour d’elle. Et puis il y a cette femme qui veut simplement se libérer. Elle fait partie des premières personnalités féministes rien que par son envie d’éduquer ses enfants, d’en prendre soin, ce qu’on lui a retiré pour des raisons politiques. "

Les deux auteurs d’ Élisabeth , Michael Kunze et Sylvester Levay, ont créé ce spectacle pour dénoncer la montée des extrêmes dans toute cette Europe. Car au-delà de la vie de Sissi on suit aussi tout ce qui précède la première guerre mondiale. La chute des Habsbourg, donc et de tous ces empires qui ont dirigé l’Europe pendant des siècles.

Un show familial nuancé

" Le résultat de toutes ces chutes a été la montée des extrêmes ", poursuit Simon Paco qui s’est rendu à Vienne pour mieux comprendre le contexte et l’histoire d’Élisabeth. " Ce qu’on aime dans cette comédie musicale, c’est qu’on raconte l’histoire sans compromis. On fait face à des vrais personnages avec leur complexité. La mère d’Élisabeth, l’impératrice Sophie, notamment. On a essayé de donner de l’importance à tous les personnages. " Élisabeth traite donc plus d’une époque, d’une famille, de la chute d’un empire que de la vie de l’impératrice.

" Mais, à côté de ça , tempère Jack Cooper, l’un des organisateurs de Bruxellons! Élisabeth reste un spectacle dans lequel les gens vont retrouver les costumes d’époque, de la grande musique. L’angle d’attaque est différent mais ça reste un grand spectacle familial. " On retrouve en effet trente personnes sur scène, on dénombre 220 costumes d’époque, 17 musiciens et Sissi change 17 fois de costume!

Du 11 juillet au 25 août. Dans le cadre du festival Bruxellons! au château du Karreveld. www.bruxellons.be