La Sabam soutient trois fois plus d’initiatives culturelles qu’avant la crise sanitaire

Avant la crise du Covid, au premier semestre 2019, la Sabam soutenait 282 initiatives. En à peine trois ans, ce chiffre a plus que triplé pour soutenir 877 initiatives au premier semestre 2022. Des chiffres qui s’expliquent notamment par l’augmentation croissante des demandes de bourses, explique-t-elle. "Nous voulons aider nos auteurs concrètement là où ils et elles en ont le plus besoin. Nous avons donc investi dans l’offre des bourses: de nouvelles ont été créées et les critères d’octroi ont été adaptés afin de les rendre plus accessibles", explique Olivier Maeterlinck, responsable de Sabam for Culture.