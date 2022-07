Les vacances de l’été 2012 commencent par une chanson pop sortie en septembre de l’année dernière et qui a dû attendre l’intérêt de deux stars mondiales avant de s’imposer dans les hit-parades de nombreux pays à travers le monde.

C’est en effet grâce à Justin Bieber et Selena Gomez, qui entendent Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen à la radio canadienne en janvier 2012, que le tube va devenir connu internationalement, suite aux tweets enthousiastes des deux stars. C’est Interscope Records qui se charge de la distribution internationale.

Comme le laisse entendre le titre, la chanson parle d’une jeune femme qui tombe amoureuse d’un gars et qui lui dit: "Hey, I just met you, And this is crazy, But here’s my number, So call me maybe" ("Hey, je viens juste de te rencontrer, et c’est fou, mais voici mon numéro, alors appelle-moi, peut-être.")

Le clip de Call Me Maybe est réalisé par Ben Knechtel. Le scénario est simple: Carly Rae Jepsen fait tout pour attirer l’attention de son voisin. Mais à la fin du clip, on le voit donner son numéro à un musicien plutôt qu’à elle… Le clip a donné lieu à de nombreuses parodies: il y a celle d’ Ashley Tisdale, Justin Bieber, Selena Gomez et le groupe Big Time Rush , mais aussi celle de l’équipe olympique de natation américaine pour les JO de 2012 ou encore celle de militaires casernés en Afghanistan .

2002 Marlène Duval et Phil Barney – Un enfant de toi

Séquence nostalgie durant l’été 2002, avec cette chanson de Phil Barney – Un enfant de toi – ressuscitée par Marlène Duval, candidate de la deuxième saison de Loft Story sur M6.La jeune femme, 21 ans à l’époque, se fait remarquer par son abandon le 17 avril 2002, soit moins d’une semaine seulement après le lancement. Elle a aussi réussi à marquer les esprits par cette chanson de Phil Barney qu’elle reprend à tout bout de champ lors des six jours qu’elle passera dans le loft.

À sa sortie, Phil Barney – qui sait que Le Loft est très suivi – demande à la jeune femme si elle souhaite enregistrer cette chanson en duo avec lui. Bingo: la chanson sort en single avant l’été et devient numéro un en France pendant trois semaines et chez nous pendant quatre semaines.

Grâce à ce succès, Marlène Duval gagnera beaucoup d’argent: "Grâce à cet argent, j’ai pu financer des projets, qui aujourd’hui me font vivre et me feront vivre longtemps, en investissant dans des petits biens immobiliers."

Elle continuera également à chanter, produisant de temps à autre un single, mais sans rencontrer le succès. Elle a également lancé une ligne de lingerie fine.

1992 Pow woW – Le chat

À l’été 1992, c’est un "numéro un" un peu étonnant que l’on retrouve en tête des hit-parades en France et en Belgique. En effet, une fois n’est pas coutume, c’est un groupe a cappella qui chante en français qui met tout le monde d’accord. Le groupe s’appelle Pow woW et il est formé par Alain Chennevière, Ahmed Mouici, Pascal Periz et de Bertrand Pierre.

Pascal Periz et Alain Chennevière se connaissent, puisqu’ils ont chanté au sein d’un groupe nommé Les Alligators au début des années 80. En 1990, après avoir rencontré Ahmed, ils décident de former un groupe a cappella. Bertand Pierre se joint à eux.

En 1992, ils obtiennent un premier succès avec leur reprise du Lion est mort ce soir d’Henri Salvador (voir la ziquemachine du mois d’avril 2022), et enchaînent avec Le chat , composition collégiale. C’est la seule chanson a cappella à s’être classée en tête du Top 50 en France.

La chanson est la métaphore d’une relation amoureuse: "Moi vouloir être chat; Me frotter contre tes bas; Je me ferai angora; Pour me blottir dans tes bras."

Avec une certaine exclusive: "Si un jour tu préfères; À mes félines caresses, les canines d’un chien en laisse, Tu ne comptes pas sur moi pour dormir sur le sofa; Je te montrerai de quoi est capable un gros chat; À ce jeu-là je suis roi."

1982 Boys Town Gang – – Can ‘t Take My Eyes Off You

À l’été 1982, le disco n’est pas (encore) tout à fait mort. La preuve avec cette première place obtenue par Boys Town Gang et leur reprise de Can’t Take My Eyes Off You , chanson chantée à l’origine par Frankie Valli & The Four Seasons en 1967.

C’est le DJ Bill Motley qui a eu l’idée de former ce groupe afin de contenter la communauté gay. En 1980, il recrute à San Francisco Cynthia Manley, Jackson Moore, Tom Morley et Bruce Carlton. Cynthia Manley quitte le groupe en 1981 et ne connaîtra donc pas le succès. C’est Jackson Moore qui reprend la place de chanteuse principale.

Après ce triomphe européen (n°1 aux Pays – Bas, en Belgique et en Espagne et 4eplace aux Royaume-Uni), Boys Town Gang sortira encore un album dans le style disco en 1984 (A Cast of Thousands) avant de disparaître.

1972 Frédéric François – Je voudrais dormir près de toi

Au début des années 70, un jeune chanteur italo-belge commence discrètement sa carrière en Belgique. Il s’agit de Frédéric François (pseudo de Francesco Barracato).Il a déjà sorti quelques 45 Tours dans les années 60 et remporté l’un ou l’autre concours, sans que sa carrière ne décolle vraiment.

Mais le déclic survient en 1971 avec la sortie de la chanson I love you, je t’aime , qu’il chante en duo avec son épouse, Monique Vercauteren. Les ventes décollent un peu grâce à une programmation intensive sur la radio pirate hollandaise Véronica. Mais cela ne suffit pas pour en vivre pleinement. Frédéric François publie Je n’ai jamais aimé comme je t’aime et là, surprise, la mayonnaise prend. Vogue Belgique prend les choses en mains et les ventes décollent enfin, également dans le Nord de la France.

Comme l’adage dit qu’il faut battre le fer tant qu’il est chaud, à l’été 1972, Frédéric François sort Je voudrais dormir près de toi , qui devient l’un des tubes de l’été: 500000 exemplaires vendus et n°4 en France. C’est le début d’une longue carrière de chanteur de charme qui s’annonce.

1962 Dalida – Le petit Gonzales

On termine cette ziquemachine du mois de juillet 2022 avec une nouvelle fois une reprise signée Dalida. Cette fois, avec Le Petit Gonzales, il s’agit d’une adaptation française de Speedy Gonzales , chanson initialement chantée par David Hess en 1960.

La chanson originale en anglais parle évidemment de Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de tout le Mexique , créée en 1953 par Robert McKimson puis reprise par Friz Freleng et Hawley Pratt en 1955 pour une série de dessins animés Warner Bros, Looney Tunes et Merrie Melodies.

Dans la version française, que l’on doit à Danyel Gérard ( qui la chantera également ), on ne fait plus référence à la célèbre souris. Dalida parle d’un "petit Gonzales", que l’on imagine être un enfant turbulent: "Si tu n’as pas fini tes leçons, Ça f’ra du bruit à la maison, Tes devoirs sont très mal tu sais, Il te faut les recommencer."

Avec ce titre, Dalida se classera à la 4eplace des ventes de disques en France, 3een Wallonie et 2eau Québec.