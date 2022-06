Karine Ferri quitte «Danse avec les stars»

"Je voulais vous informer, avant que d’autres ne le fassent, avec des titres faux et mensongers, que je ne serai plus à l’animation de "Dals le debrief" à la rentrée prochaine, a écrit sur Instragram Karine Ferri (40 ans), qui avait participé à la saison 7 du concours en 2016 et l’avait coprésenté dès 2018 avec Camille Combal. Et c’est MA décision, indique-t-elle. TF 1 a su écouter mes envies et respecter MON choix. Je les en remercie."