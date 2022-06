Insolite: les drag-queens débarquent sur la RTBF

Le principe de l’émission est simple. Pendant des semaines, plusieurs candidates vont devoir relever des défis mélangeant danse, chant, comédie et mannequinat devant des juges qui noteront leurs prestations. Celles-ci devront, entre autres, confectionner un costume de scène ou encore défiler sans faute devant le banc du jury. À la fin de chaque épisode, une compétitrice est éliminée de l’émission. La gagnante, elle, repart avec un chèque et des contrats commerciaux.

Une version belge du programme (qui connaît déjà une demi-douzaine d’adaptations) devrait ainsi voir le jour sur la RTBF et plus précisément sur Tipik, indique la DH. Le service public belge serait, en effet, en train d’organiser des castings afin de trouver les candidates qui feront le show sur le plateau. À l’heure actuelle, l’identité des membres du jury et la date de diffusion n’ont pas encore été révélées. Par contre, la RTBF rechercherait un présentateur extérieur à la chaîne pour présenter le programme.