Georges-Louis Bouchez, incontournable des matinales radios (La Première, Bel-RTL, LN24 et DH Radio)

Si vous avez écouté une matinale radio (La Première, Bel-RTL, LN24 et DH Radio) entre septembre 2021 et juin 2022, vous avez plus que probablement dû entendre le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Le Montois était partout.