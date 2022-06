Aux matinales radios, seulement un invité sur quatre est une femme

Ce chiffre, nous souhaitons y apporter une précision: depuis septembre 2021, nous avons élargi les radios qui aliment désormais notre baromètre. En ajoutant LN24 et DH Radio, la moyenne de la représentation des femmes a en effet chuté. On vous explique cela.

Concentrons-nous d’abord sur les deux radios présentes dans le baromètre depuis septembre 2018: La Première et Bel-RTL. Ici, le constat est globalement positif. La Première invite de plus en plus de femmes aux matinales. Une progression constante et même marquante puisqu’en 4 ans, la présence des femmes a triplé.

Sur Bel-RTL, les résultats sont en dents de scie, passant de 23,9 à 36,7% mais la tendance est aussi en augmentation depuis septembre 2018.

Pour l’ensemble de la saison 2021-2022, La Première affiche 39% de femmes invitées et Bel-RTL est à 27%. Les chiffres sont par contre nettement plus bas sur LN24 (20,1%) et DH Radio (16,1%). Un pourcentage qui avait déjà interpellé Maxime Binet (DH Radio): “ c’est clairement mauvais ”, annonçant une amélioration. Si le nombre d’invitées a effectivement augmenté depuis notre baromètre de janvier, c’est aussi le cas des invités. Au final, le pourcentage de femmes a finalement baissé, passant de 16,7% à 15,7%.