Décarboner la culture pour lutter contre le réchauffement climatique

L’objectif était de voir comment réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur à hauteur de 55%. Pour cela, Juliette Vigoureux a présenté le rapport d’étude du Shift project paru en novembre 2021 et accessible en ligne. Cette association a pour but d’atténuer le changement climatique et de réduire la dépendance de l’économie aux énergies fossiles. "En l’état actuel des connaissances, si le monde continue à fonctionner comme en 2019, on a pour 50 ans de pétrole et de gaz et 200 ans de charbon." explique-t-elle.

Le streaming bientôt aussi polluant que les voitures

L’étude du shift project s’est concentrée sur les domaines du spectacle vivant, du cinéma, du livre et des arts visuels tout en travaillant sur le rôle du numérique. L’étude se base sur des chiffres français, mais Juliette Vigoureux indique que la situation belge est similaire.

La culture est dépendante des autres secteurs: les transports pour l’acheminement des artistes et du public sur les lieux de représentation, l’agriculture pour l’alimentation, les infrastructures pour les matériaux utilisés pour les rénover et les énergies dépensées pour les faire fonctionner et le numérique. Juliette Vigoureux précise que 60 à 80% des données échangées sur Internet relèvent de la culture.

Elle rappelle également que les émissions des plateformes numériques de streaming comme Netflix, Amazon Prime et Disney + représentent 4% des émissions mondiales. Celles-ci devraient par ailleurs doubler d’ici 2025 et représenter autant d’émissions que le parc automobile mondial.

Réduire les émissions de carbone dans tous les domaines

Dans son rapport, The Shift Project évoque cinq grandes dynamiques de transformation pour réduire les émissions de carbone du secteur: relocaliser les activités pour réduire les distances parcourues; ralentir en faisant durer les déplacements plus longtemps pour qu’ils soient moins nombreux tout en évitant au maximum de prendre l’avion; diminuer les échelles , c’est-à-dire réduire les jauges des événements comme les festivals et s’appuyer sur une programmation plus locale pour diminuer les émissions; Éco-concevoir en choisissant les pratiques et les matériaux les plus vertueux pour la conception des décors de films et de la scénographie des pièces de théâtre; Renoncer à certaines pratiques les plus carbonées: générateurs électriques à essence, systèmes de sonorisation gourmands en puissance, haute définition pour le streaming…

Ces thématiques sont accompagnées de moyens concrets de les mettre en application, différents selon le secteur, afin qu’ils soient utiles aux professionnels des salles de cinéma, comme à ceux du spectacle vivant ou de l’édition. Pour apporter du concret, la conférence s’est conclue par le cas pratique du Rideau Bruxelles, compagnie théâtrale qui a tenté de diminuer son empreinte carbone en rénovant le bâtiment dans lequel elle est installée. La secrétaire générale de la compagnie Catherine Briard a présenté les nouveaux aménagements dans cette optique, comme la création d’un patio végétalisé ou d’un puits de lumière naturel pour diminuer la consommation d’énergie en éclairage.

Parmi les aspects également soulignés par le rapport, la formation des acteurs du secteur culturel aux enjeux énergie-climat est un des plus importants et est encore trop peu développée aujourd’hui. C’est également une des problématiques rapportée par Françoise Havelange, secrétaire générale de Fédération des employeurs des arts de la scène (FEAS), suite à la journée d’étude "Développement Durable & Arts de la Scène" du 28 mars. La FEAS va ainsi chercher à mettre en place des journées d’information et de formation des équipes de professionnels du milieu dans les prochains mois.

Les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la culture sont un "problème collectif" rappelle Juliette Vigoureux. Une représentante de la Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles est aussi intervenue pour rappeler que le changement climatique est un problème qui doit être traité par les politiques à tous les niveaux: européens, national et local. L’ambition du ministère est la neutralité carbone en 2050 et une réduction des émissions de 55% d’ici 2030.