La chanteuse a dévoilé un tout nouveau titre dans la nuit de lundi à ce mardi 21 juin. Break my soul (briser mon âme). L’artiste avait très sobrement annoncé la sortie de ce titre sur ses réseaux sociaux en supprimant leur contenu et en laissant cette simple phrase “BREAK MY SOUL minuit ET” (ET signifiant heure de l’Est). Toutefois la chanson a été diffusée plus tôt que prévue sur la plateforme de streaming Tidal vers 22h (soit 3h, heure de Paris) en cette date très symbolique du solstice d’été.