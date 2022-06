Magazzino  : une seconde vie pour la scène

Deuxième vie

Un gaspillage qui a le don d’agacer les deux scénographes qui imaginent alors un "magasin" dans lequel elles stockeraient le matériel récolté sur les tournages ou les event et où tout le monde pourrait venir faire son petit shopping en fonction de ses besoins. "L’idée c’est de récupérer du matériel sur les plateaux de cinéma ou sur des events comme des défilés de mode, des spectacles, des festivals et de les remettre en état pour ensuite les proposer à la vente ou à la location sur d’autres projets.Ainsi, on limite le gaspillage, poursuit Alessia Guidoboni. Et lorsque le matériel récupéré n’est plus vraiment utilisable, on le propose pour protéger certaines choses sur un chantier ou boucher un espace.Il faut avoir de l’imagination et on trouve toujours une utilité à un objet."

Une plateforme détaillée

Et de l’imagination Alessia et Maude en ont à revendre. Elles ont commencé par réaliser un grand inventaire très détaillé de tout le matériel récupéré. "Ça permet aux acheteurs intéressés de se faire une idée assez précise de ce que nous avons en stock.Ensuite, nous sommes là pour donner des conseils personnalisés, ouvrir les esprits, montrer ce qu’il est possible de faire très facilement…"

Non contente de donner une seconde vie à ces décors, les deux associées réfléchissent aussi à leur impact environnemental global; avec pour objectif, à terme, d’avoir un impact minimal sur l’environnement, notamment en réfléchissant à la façon de transporter ce matériel. "Si on veut conscientiser les gens on doit aussi montrer l’exemple.Ça n’est vraiment pas facile mais ça fait partie des projets qui nous tiennent à cœur et pour cela, on se fait aider."

Et tant qu’à envisager le futur, Maude et Alessia aimerait que leur Magazzino devienne un véritable lieu d’échange et surtout un réflexe chez les différents opérateurs des secteurs culturel et événementiel.

"On voudrait vraiment que cette façon de fonctionner avec du matériel de seconde main de qualité devienne une habitude dans le secteur, conclut Alessia Guidoboni. Avoir un bon turnover à l’entrepôt, acheter de gros stocks sur de grosses productions, les revendre ensuite à des productions de moindres envergures, en faire profiter un maximum: ça serait fantastique!"

