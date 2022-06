Une 1re émission en Belgique pour Philippe Manœuvre pendant l’été sur Nostalgie

Quand il a reçu la proposition de Nostalgie, il n’a pas hésité longtemps: "J’ai immédiatement dit bien sûr, pourquoi pas… Et donc ça va être ma toute première émission radio en Belgique. En France, après France Inter, j’ai fait RTL, Europe 1, Ouï FM, RFM où je suis en ce moment… Ce qui me plaît dans la radio, c’est l’immédiateté. On parle aux gens sans filtre et il y a des réactions immédiates. Et puis, en plus, il paraît que j’ai une voix reconnaissable entre milles."

«Égrainer mes souvenirs»

Dans Manœuvre on the Beach!, coanimée avec Julien Sturbois, le journaliste promet d’amener du rock sur Nostalgie. "Entre 9 et 10h, on va égrainer mes souvenirs. Les responsables de Nostalgie ont repéré une série d’anecdotes dans mes bouquins Rock et Flashback Acide. Ils m’ont demandé d’aller un peu plus loin, et eux se sont chargés de retrouver les musiques qui collent aux histoires. Mais bon, on ne va pas passer Iggy and the Stooges le dimanche matin à 9h, il faut rester un peu œcuméniques… On va parler de ma dernière rencontre avec Gainsbourg, de quand j’étais avec les Rolling Stones à Toronto, de Yoko Ono et John Lennon, de mon interview en prison avec James Brown… Ce sont des vieilles histoires qui me sont arrivées et qui continuent de fasciner les gens."

Pour la première émission, il évoquera notamment la fois où il est allé chercher les Stooges à l’aéroport de Roissy. "Je faisais un festival à Blois à l’affiche duquel il y avait -M-, Vanessa Paradis, Air… Et puis j’ai dit: ‘Et si on prenait Iggy and the Stooges?’ Et c’est moi qui ai dû aller les chercher à l’aéroport. Je suis parti avec ma fille Manon, 18 ans à l’époque, dans un bus Pullman et évidemment, il y en a un qui est parvenu à oublier une valise cruciale à l’intérieur…"

Il faudra écouter l’émission pour connaître la suite.

«Aujourd’hui, tout est aseptisé»

Âgé de 67 ans, Philippe Manœuvre est conscient qu’il a vécu à la bonne époque, celle où les artistes n’étaient pas entourés par une armée de managers, attachés de presse et autres chargés de projets qui cadenassent la communication.

"Aujourd’hui, tout est aseptisé et on met au point un discours. Tout est amidonné. Récemment, Renaud a fait un peu de promo pour son nouveau disque et certains lui ont parlé d’Yvan Colona, qui a été tué en prison par un codétenu. C’est normal, vu que Renaud a fait une tournée où il portait un tee-shirt avec le message ‘Libérez Yvan Colona’. Mais sa maison de disques était catastrophée! C’est à nous, journalistes, de lutter contre cela. Moi je me suis toujours battu. Jamais les Stones n’ont demandé à avoir mes questions avant. Mick Jagger répond à n’importe quelle question. C’est le chef du rock."

Son rôle de "passeur" d’histoires, l’homme aux lunettes noires y tient beaucoup. "Ce que je remarque, c’est que je ne me suis pas trompé. Les artistes sur lesquels je me suis focalisé il y a 40 ou 50 ans – les Stones, Iggy Pop, Led Zeppelin, Johnny Hallyday… – continuent de fasciner les gens. J’ai aussi toujours aimé le hard-rock parce que c’était des gars hauts en couleur. Aujourd’hui, Motörhead, c’est culte. Lemmy, il a eu une vie exemplaire. Il n’a pas tué sa compagne à coups de poing, il n’est pas mort d’overdose… C’est un gars qui a été sur l’extrême, qui a fréquenté les gars les plus dingues de la planète, et il en sort un héros pour tout le monde."

«Manœuvre on the Beach!», sur Nostalgie à partir du dimanche 3 juillet à 9h.