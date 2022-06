Nostalgie + consacre une exposition aux idoles des sixties et seventies à la Toison d’or

Situé au fond du couloir qui donne accès à l’entrée principale, l’espace accueille une série d’objets des sixties, seventies et eighties, dont de nombreuses pochettes de disques, des Beatles à Bowie, en passant par Adamo, Aznavour ou Gainsbourg. Si elles peuvent paraître banales au départ, détrompez-vous, elles cachent toutes une histoire qui est racontée par Brice Depasse grâce à un QR Code que vous pouvez, scanner avec votre smartphone. De quoi rappeler de nombreuses anecdotes à celui que Brel appelait "le jardinier de l’amour".

"Dans les années 60, les pochettes comptaient déjà beaucoup. Moi j’ai eu la chance de faire le tour du monde avec le photographe Benjamin Auger. Il m’a photographié au Japon, en Amérique du Sud… D’ailleurs, au Chili, lors de ma 1revisite, Benjamin voulait faire une photo typique, avec la cordillère des Andes à l’arrière. Il me dit: ‘Tout ce qui nous manque, c’est un autochtone‘. De loin, on voit arriver un cavalier, et lorsqu’on lui demande s’il veut bien poser, il me pointe du doigt et me dit: ‘Adamo! Je suis de Charleroi! Ça fait 20 que j’habite ici’. C’est vraiment le hasard…"

Tenue de Frédéric François, guitare d’Adamo

Outre les pochettes de disques, on retrouve quelques disques d’or et un costume de scène ayant appartenu à Frédéric François, une chemise de ClocClo ou une guitare sèche d’Adamo. "C’est celle offerte par mon grand-père à l’âge de 14 ans. C’est avec cette guitare-là que j’ai gagné mon premier crochet radiophonique. J’avais été éliminé lors des présélections, mais un membre du jury a estimé que je devais être repêché et le soir, j’ai gagné."

Sur le mur d’en face, le fameux poster mythique de Salut les copains, la photo du siècle prise en 1966 par Jean-Marie Périer qui regroupe toutes les stars de l’époque. "C’était la 1 re année où j’étais premier au référendum des lecteurs. Comme j’étais 1 er , Jean-Marie voulait que je m’installe en hauteur sur l’échelle. Mais comme j’étais timide, je n’ai pas voulu. Johnny est arrivé en retard une demi-heure plus tard et c’est lui qui s’est installé sur l’échelle."

Même s’il aime regarder le passé, Adamo reste un homme de projets. Là, il vient de tourner dans le clip d’Antoine Delie, qui a fait une reprise de C’est ma vie . Un jeune chanteur qu’il estime beaucoup. "À The Voice France, il aurait dû gagner, il a une grande sensibilité." Il va également refaire une série de concerts à la rentrée (Cirque Royal le 14/09, Forum de Liège le 24/09). Et puis il a fini d’enregistrer son 26album, un disque de reprises réalisé par Stephan Eicher. La sortie est prévue fin 2022 ou début 2023.

Entièrement gratuite, l’exposition «IDOLES» restera accessible jusqu’au vendredi 15 juillet, du mercredi au samedi, de 12h à 18h.