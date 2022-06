Demi-finale de «Top Chef»: les adversaires du Liégeois Arnaud Delvenne sont connus (vidéos)

Le vainqueur d’"Objectif Top Chef" n’a effectivement pas su séduire assez le chef multi-étoilé Yannick Alléno et son pâtissier Aurélien Rivoire lors d’une épreuve face à Sébastien. Les deux candidats avaient pour défi de réaliser une bouchée sucrée et un plat salé à base de chocolat. Une épreuve dans laquelle Sébastien a conquis le palais des chefs avec un dessert à base d’oursin et un plat à base de canard et de chou-fleur.

Quant à Louise, elle s’est qualifiée plus tôt dans la soirée en remportant son second pass grâce un plat zéro déchet à base de lotte et de foie de morue. Les inspecteurs du Guide Michelin ont été bluffés...

Après 16 semaines de concours, Pascal a donc été contraint de faire ses adieux à Philippe Etchebest. Un moment plein d’émotion pour le charismatique chef français...

Place désormais à la demi-finale qui sera diffusée le lundi 13 juin prochain, soit deux jours avant la finale.