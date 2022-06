Matthieu Chedid entre rêve et réalité

"La rêvalité est le monde dans lequel je vis. Je crois que c’est un monde un peu poétique mais d’une certaine manière, je pense qu’on oublie tous que le rêve fait partie de nos vies, qu’on est tous pétris de nos rêves. C’est notre désir, notre moteur. Je pense qu’il n’y a pas de vie sans rêve, et que les deux sont totalement liés", indique-t-il à la RTBF.

Le -M- exubérant

Dans la première partie de l’album, c’est le -M- excentrique et exubérant que l’on retrouve. Le rouge représentant la réalité, tandis que le bleu est associé au rêve; c’est donc tout de violet vêtu que le chanteur apparaît.

Les morceaux funky et dansant s’enchaînent: Rêvalité (avec un clip futuriste où l’on peut le voir déambuler dans Paris à bord d’une -M- Mobil), Dans ta radio (ode aux retrouvailles), l’amusante Dans le living – "Il est où le virus? Dans les cactus?" – ou encore Mogodo, où l’on peut entendre son père Louis Chedid, chanter: "Le petit Matthieu fait dodo dans son lit tout chaud. Le petit Matthieu Mogodo ."

Il s’agit d’un extrait d’une berceuse présente sur le 1erdisque de son père, sorti en 1974. "Quand j’ai cherché un nom pour mon enfant intérieur, Mogodo m’est revenu, explique le chanteur à Femme actuelle. Et j’ai eu l’idée de ce texte un peu onomatopées… Quand j’écris, j’aime bien l’idée que ça puisse plaire aux enfants autant qu’à un public plus adulte et cérébral, avec des côtés plus ésotériques."

Enfance et rêve

La seconde partie du disque est plus intimiste. Le thème de l’enfance y est très présent, et le fait qu’il soit jeune papa – son fils Tao est né début 2019, et une petite fille est venue compléter la famille en décembre dernier – n’y est sans doute pas étranger.

Sur Fellini – hommage au cinéaste italien pour lequel Matthieu Chedid emprunte le 1ermouvement de la Symphonie n°40 en sol mineur de Mozart pour le refrain –, il parle de ses rêves de petit garçon: "Dans mes rêves – Fellini, Les félines, la Scala, Don Giovanni, Dans mes rêves – Fellini, Créatures, démesure et fantaisie." Dans Home, il conseille d’ailleurs à son fils de rêver, "car c’est l’âme qui prend les commandes".

L’album se conclut en douceur par un pur moment de poésie, intitulé La langue des oiseaux. On attend avec impatience de voir ce que tout ça donnera sur scène.

-M-, «Rêvalité», Pias. En concert à Forest National le 14 octobre 2022.