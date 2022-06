En juin 2012, si vous allumez la radio, vous risquez fortement de tomber sur Happiness , morceau entêtant que l’on doit à un musicien peu connu chez nous nommé Sam Sparro (Samuel Falson de son vrai nom).

Cet Australien originaire de Sidney a pas mal bourlingué dans le monde, passant par Los Angeles (où son père a enregistré un album soul) puis Londres, avant de revenir à Sidney puis de retourner à Londres…

Passionné de musique, il sort à partir de 2007 plusieurs singles, dont Black and Gold qui culminera à la deuxième place du hit-parade anglais et à la quatrième place en Australie en avril 2008. Ces singles se retrouvent sur son premier album éponyme publié la même année. Avec son producteur/coauteur James Rogg, il est nommé aux Grammy Awards pour le single Black and Gold.

Il enchaîne ensuite les projets avant de publier l’album Return to Paradise en juin 2012. Ce 2ealbum est annoncé par le single Happiness qui ne marchera pas. Cela deviendra un hit grâce au remix du DJ Belge The Magician (Stephen Fasano), qui avait déjà remixé avec succès I Follow Rivers de Lykke Li en 2011. Si vous écoutez les deux versions du morceau, vous verrez qu’ils sont très différents.

2002 Eminem – Without Me

En juin 2002, Eminem (Marshall Bruce Mathers III de son vrai nom) poursuit sur la voie du succès de l’album The Marshall Mathers LP (qui contenait les singles The Real Slim Shady , The Way I Am et Stan ) en publiant The Eminem Show, porté par le single Without me .

Morceau au gimmick accrocheur, Without me contient également une grosse dose d’humour et de vannes à propos d’une série de personnalités. Eminem s’y moque successivement de Dick Chenney, de la FCC (Commission fédérale des communications, qui traque les propos indécents ou obscènes à l’antenne), de la chaîne MTV, de Chris Kirkpatrick de NSYNC, de Limp Bizkit ou encore de Moby.

Le clip signé Joseph Kahn (aussi réalisateur du clip Toxic pour Britney Spears) sera primé de nombreuses fois. Kahn recevra notamment un Grammy Award et deux MTV Award.

1992 Double You – Please Don’t Go

Le début des années 90, c’est l’âge d’or de l’eurodance. La preuve avec ce Please don’t go de Double You, groupe éphémère composé d’un chanteur britannique (William Naraine) et de musiciens et DJ italiens (Franco Amato et Andrea De Antoni).

Le titre est une reprise d’une ballade de KC & The Sunshine Band sortie en 1979 et premier numéro un au Billboard Hot 100 en 1980.

Cette version de Double You se hissera en tête des charts de nombreux pays. Le groupe sortira encore par la suite quelques singles et plusieurs albums et aura surtout du succès aux États-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie…

1982 Paul McCartney & Stevie Wonder – Ebony & Ivory

Au début des années 80, Paul McCartney cherche un nouveau souffle. Après l’aventure des Wings, il souhaite se relancer en solo. Après le succès de This Girl is Mine en duo avec Michael Jackson – qui figure sur l’album Thriller – Paul McCartney retrouve George Martin, producteur historique des Beatles. Fin avril 1982, il publie Tug of war (Tir à la corde), album de douze titres sur lequel il collabore avec Ringo Starr, Carl Perkins (guitariste et auteur du morceau Blue Suede Shoes) et surtout Stevie Wonder.

Avec ce dernier, il écrit le morceau Ebony & Ivory qui clôture le disque et qui sera un gros succès de l’année 1982. Cette chanson est une allusion aux touches du piano noires et blanches et, plus largement, à l’harmonie entre les hommes, quelle que soit la couleur de leur peau.

Contrairement à ce que le clip laisse penser, les deux artistes ne sont pas présents côte à côte lors du tournage de celui-ci, suite à des problèmes de synchronisation d’agendas. Un clip solo sera également tourné par Barry Myers. On y voit des hommes noirs en prison, dont l’un s’enthousiasme pour le titre.

1972 Vicky Leandros – Après toi

Le début de carrière de Vicky Leandros – pseudo de Vassiliki Papathanasiou – est fortement lié à l’Eurovision. Née en Grèce, elle grandit en Allemagne où son père Leo Leandros connaît un petit succès avec sa reprise en allemand de Mustapha (que Bob Azram fera connaître en France à la même époque).

Elle commence à chanter en 1965, d’abord en allemand puis en français. En 1967, elle est sélectionnée par le Luxembourg pour concourir à l’Eurovision avec la chanson L’amour est bleu , dont la version orchestrale de Paul Mauriat sera numéro un aux USA (!). Si elle n’obtient qu’une quatrième place – cette année-là, c’est Sandie Shaw qui remporte la victoire avec Puppet on a String -, le concours lui permet d’entamer une carrière internationale, notamment au Québec et au Japon où – à l’instar de notre Salvatore Adamo national – elle décide de chanter en japonais.

En 1972, elle se représente au concours Eurovision (toujours pour le Luxembourg) et remporte la victoire avec Après toi , chanson écrite par Mario Panas (autre pseudonyme de son père) et Yves Dessca.

Elle assurera elle-même les versions en anglais ( Come What May ); en allemand ( Dann kamst du ); en espagnol ( Y después ); en grec ( Móno esý ); en italien ( Dopo te ) et en japonais ( Omoide ni ikiru ).

1962 Bourvil – Un clair de lune à Maubeuge

En 1962, c’est un tango qui est dans toutes les têtes avec cette version d’ Un clair de lune à Maubeuge interprétée par Bourvil. Car beaucoup de monde l’ignore, il ne s’agit pas de la version originale mais bien d’une reprise d’une chanson originale signée Pierre Perrin .

Cet ancien choriste d’opérette devenu taximan à Paris suite à une tentative de suicide après le départ de son épouse obtient un succès assez rapide après un passage à L’École des vedettes, émission de la RTF présentée par Aimée Mortimer.

Le succès de son tango est tel qu’il donne même naissance à un film éponyme qui sort à la fin de l’année 1962. Pierre Perrin y joue le rôle de Paul Prunier , un chauffeur de taxi compositeur d’un tube – Un clair de lune à Maubeuge – et qui fuit au Japon pour échapper à la pression. Malheureusement pour lui, même là-bas, son morceau est connu…

Pour Bourvil, il ne s’agit pas du premier succès. Il a en effet enchaîné les tubes depuis la fin de la guerre avec Les crayons (1946), La tactique du gendarme (1950), A Joinville-le-Pont (1952), Nous n’irons pas à Calcutta (1955)…