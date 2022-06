Guerre et pain: les prix flambent

La Russie, elle, est un producteur clé pour les engrais. La production mondiale des céréales pourrait donc également se voir impactée après l’embargo décrété sur les produits russes.

Si vous ajoutez à cela une hausse exponentielle des coûts de l’énergie et des prix des emballages, la flambée des prix jusqu’aux comptoirs des boulangeries n’est plus un mauvais rêve.

Le 13 mars dernier, la fédération flamande des boulangers, Bakkers Vlanderen, annonçait une augmentation du prix du pain de 0,30 € cette année (+13% par rapport à 2021), portant le prix d’un pain blanc de 800 grammes, produit de référence dans le secteur, à 2,70 €.

«Quelques centimes de plus par jour»

Mais pour Albert Denoncin, le président de la Fédération francophone de la boulangerie-pâtisserie-glacerie, ce prix ne reflète pas encore toutes les hausses subies. Il s’attend plutôt à voir ce tarif grimper jusqu’à environ 3 € dans un futur proche et même 5 euros dans quelques mois. Un tarif élevé pour les faibles revenus, mais que le président de la fédération tentait de relativiser dans nos colonnes en mars dernier: "Le Belge mange 120 grammes de pain par jour. Pour un pain de 800 gr à 5 euros, cela ne lui fait que quelques centimes de plus par jour. Qu’est-ce que cela représente à côté des dizaines d’euros qu’il faut payer en plus pour faire le plein de sa voiture?"

Le magazine #Investigation a voulu comprendre ce qui pesait réellement sur notre chaîne de production agricole, et jusqu’où pourrait nous entraîner cette économie dictée par une guerre qui touche nos frontières. Producteur d’engrais, agriculteurs et éleveurs, meunier, boulanger… le savent: le plus dur est peut-être encore à venir…

