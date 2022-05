Succès de «Close» au Festival de Cannes: «Je savais que j’allais être touchée par Lukas», confie Emilie Dequenne

"Lukas m’a contactée par Instagram. J’ai exulté. Je n’imaginais pas qu’un metteur en scène flamand viendrait me chercher et surtout Lukas", explique Emilie Dequenne. "J’avais très envie de travailler avec lui. Et le projet m’a convaincue immédiatement. Je savais que j’allais être touchée par Lukas car il est fidèle à lui-même, il a un vrai point de vue. Il a tellement de talent et il est tellement bienveillant. Je suis fan", poursuit-elle.

L’univers du réalisateur parle aussi beaucoup à l’actrice qui pointe "sa délicatesse, sa pudeur et son universalité". "Il fait des films très universels sur la vie. ‘Close’ est très émouvant. Lukas raconte la vie, une vie dure, mais il la filme avec tellement d’amour que c’est bouleversant."

L’histoire fait par ailleurs écho au vécu d’Emilie Dequenne. "Moi, à l’école, j’étais un peu comme l’un des enfants du film. J’étais vraiment mise à l’écart. La 6e primaire et la première rénové ont été un cauchemar. J’ai fait croire à mes parents que j’étais malade pendant des mois. Si je retournais à l’école je mourais. Heureusement, j’ai changé de ville, de paysage et j’ai fini par reprendre confiance en moi et par tomber sur des gens extrêmement bienveillants. Et finalement j’ai eu une très chouette scolarité", se rappelle la Belge.

"Même sans être le souffre-douleur de l’école, on a tous à un moment donné des moments d’exclusion, des moments où l’on ne se sent pas à sa place, où l’on est pointé du doigt. Ne sachant déjà pas qui on est nous-mêmes à cet âge-là, c’est compliqué", souligne-t-elle encore.

Prix d’interprétation féminine pour "Rosetta" des frères Dardenne en 1999 en compétition et Prix d’interprétation pour "À perdre la raison" de Lucas Belvaux en 2012 dans la section "Un Certain Regard", Emilie Dequenne a déjà vécu de grands moments sur la Croisette.

"Chaque fois que je suis venue à Cannes que ce soit en compétition officielle ou dans d’autres sections, c’était avec des metteurs en scène belges", raconte en souriant celle qui n’a pas oublié ses racines. "Avec les metteurs en scène belges, que ce soit les Dardenne, Joachim Lafosse, Lucas Belvaux ou maintenant Lukas Dhont, à chaque fois, j’ai des souvenirs très forts. C’est comme une sorte d’aventure, une expérience unique", conclut-elle.