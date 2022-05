"Stranger Things": notre avis sur la saison 4

Six mois se sont écoulés depuis la "Bataille de Harcourt".Désormais séparé, le groupe d’ados tente de garder le contact comme il peut.Eleven, partie vivre en Californie avec Joyce et les garçons, Will et Jonathan, continue d’envoyer des lettres à son amoureux, Mike.Tandis que celui-ci et Dustin, restés à Hawkins, essaient de maintenir la bande en vie.Un véritable défi pour les deux geeks puisque Lucas est tiraillé entre son amitié et l’envie d’oublier le passé en traînant avec les gars populaires du lycée.Quant à Max, elle ne semble pas se remettre du traumatisme de la mort de son frère. Bien vite les horreurs du passé vont ressurgir et la quiétude très fragile va voler en éclats.

Ça grandit vite à cet âge-là

Les frères Duffer, à l’origine de la série, semblent toujours savoir exactement où ils veulent emmener le spectateur, alors que celui-ci aura l’impression d’être rapidement perdu.Même les garants de la continuité de la série, ce casting de jeunes et talentueux acteurs, déroutent tant ils ont grandi.Évidemment, la pause Covid n’a pas aidé, le temps a filé à toute allure et les producteurs n’ont pas pu empêcher ces ados de pousser comme de la mauvaise herbe.Malgré les artifices, il est de plus en plus compliqué de croire en leur innocence juvénile et cela vaut encore plus pour les plus âgés d’entre eux.

Malgré cela, cette 4esaison de Stranger Things (qui en comptera cinq) tient ses promesses et les amateurs de science-fiction façon Alien et d’horreur psychologique à la Stephen King y trouveront leur compte. Ambitieuse et rondement menée, la première partie de la saison ne manque pas non plus d’humour et le spectateur n’attend qu’une chose que les pièces du puzzle s’emboîtent enfin.

Netflix, Volume 1: 7 épisodes disponibles.Volume 2, disponible le 1er juillet.