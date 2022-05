Procès Depp contre Heard: dernière occasion pour les avocats de convaincre le jury

L’audience doit commencer à 9h locales (15h HB) et les sept jurés se retireront dans l’après-midi pour délibérer. S’ils ne s’accordent pas sur un verdict, ils reviendront mardi, lundi étant férié aux États-Unis.

La vedette de la saga "Pirates des Caraïbes" poursuit en diffamation son ex-femme, qui avait estimé dans une tribune publiée dans le Washington Post en 2018 être devenue "une personnalité publique représentant les violences conjugales", sans nommer Johnny Depp.

L’acteur de 58 ans dénonce des accusations "ahurissantes". Il réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts, estimant que cette tribune a ruiné sa réputation et sa carrière.

Amber Heard, apparue notamment dans "Justice League" et "Aquaman", a contre-attaqué et demande le double. Selon elle, cette plainte "futile" prolonge "les abus et le harcèlement" de son ex-mari et a mis sa propre carrière entre parenthèses.

Famille, amis, collaborateurs, agents, dirigeants de studios, psychologues, chirurgiens, experts financiers... Plusieurs dizaines de témoins ont défilé à la barre, dressant un portrait du couple très éloigné du glamour d’Hollywood.