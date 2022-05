Rosemarie Magdalena Albach-Retty naît le 23 septembre 1938 à Vienne.

Sissi, l’héroïne de plusieurs films qui lancèrent la carrière de Romy.

La carrière de la future Romy Schneider fut marquée par deux orientations divergentes: la première est celle des années de jeunesse, sous l’influence de sa mère Magda qui l’impose comme la jeune héroïne allemande typique, fraîche et tumultueuse, dans des films pastoraux et romantiques: l’ère des Sissi!

La seconde, plus sombre et complexe, prend un véritable tournant par ses interprétations dans " Le Procès " d’Orson Welles et " La Piscine " de Jacques Deray, avec AlainDelon. La jeune Sissy devient un sex-symbol à la beauté fascinante et énigmatique.

Cette période plus tardive est le fruit d’une collaboration, parfois compliquée, avec des cinéastes exigeants tels qu’Alain Cavalier, Joseph Losey, Claude Sautet, Luchino Visconti, Andrzej Zuławski, Bertrand Tavernier ou encore Costa-Gavras et Orson Welles. Beaucoup de ses films sont restés des classiques.

En 1981, elle avait perdu accidentellement son fils David. Une tragédie dans sa vie. L’année suivante, elle est retrouvée morte dans son appartement par son compagnon. Mais il n’y aura pas d’autopsie et le flou demeure sur la cause du décès.

Archive 1959: A Bruxelles avec Delon, pour la sortie d’un film

En 1959, Romy Schneider (21 ans à l’époque) et Alain Delon débarquent comme des jeunes princes à Bruxelles, pour présenter le film " Christine ", de Pierre Gaspard-Huit. Dans le reportage, on voit aussi Jean-Claude Brialy.

1962: Elle parle théâtre dans «L’oeil écoute»

Pour le magazine "L’oeil écoutge", une rencontre avec Romy Schneider pour parler théâtre. Puis entretien avec le comédien et metteur en scène Sacha Pitoëff sur sa famille, l’esprit du théâtre que jouaient ses parents et les anecdotes de son enfance.

1970 : Elle évoque Orson Welles et sa participation au film «Le Procès»

Révélée par "Sissi impératrice", devenue sex-symbol via "La Piscine" de Jacques Deray, Romy Schneider ne s’est pas laissée enfermer dans ses rôles mythiques. Elle évoque ici, l’un de ses films préférés: " Le procès " (1962).

Une façon de rendre hommage à Orson Welles et, au-delà, à l’importance des metteurs en scène dans le travail d’acteur.

1970: Elle est interviewée dans le «Petit carrousel illustré»

En 1970, le mythique (lui aussi) journaliste cinéma de la RTBF Sélim Sasson rencontre Romy Schneider, qui vient notamment de jouer dans deux films de Claude Sautet (" Max et les ferrailleurs " et " Les choses de la vie "). Elle parle des artistes de sa famille, du métier d’actrice.

1983: Elle est évoquée par le comédien Jean-LouisTrintignant

Jean-Louis Trintignant (qui fut son amant) raconte ses collaborations avec Romy Schneider pour l’émission "Cinéscope" (on fumait encore à la télé, à l’époque). Il évoque une femme merveilleuse, déchirée par son métier et sa sensibilité. Une femme timide devant la caméra, mais née comédienne. Il tourne pour la première fois avec elle en 1962, dans " Le Combat dans l’île ", réalisé par Alain Cavalier et tournera aussi "Le train", d’après Simenon, de Pierre Granier-Deferre en 1973.

